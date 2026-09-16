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"Бедственное положение": в Германии испугались проблем с бюджетом
"Бедственное положение": в Германии испугались проблем с бюджетом - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Бедственное положение": в Германии испугались проблем с бюджетом
Федеральный бюджет Германии вырос до рекордных 555 миллиардов евро, что вызывает все больше опасений у общества, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание der... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:53+0300
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Федеральный бюджет Германии вырос до рекордных 555 миллиардов евро, что вызывает все больше опасений у общества, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание der Tagesspiegel.Как отмечает издание, даже с поправкой на инфляцию расходы бюджета растут колоссальными темпами: за последние десять лет они увеличились примерно на 250 миллиардов евро."Это еще не все. К этой сумме добавляются более 200 миллиардов евро чистых заимствований, включая особые долги, которые приукрашенно называют "специальными фондами", — отмечается в материале.Подчеркивается, что этот долг в конечном счете ляжет на будущие поколения, а четкого плана его погашения правительство пока не представило. Более того, во время обсуждения бюджета в парламенте "Зеленые" назвали его неконституционным, а Бундесрат, Федеральный конституционный суд и Федеральная счетная палата дали понять, что не поддержат проект."Такие огромные суммы способны напугать людей. Федеральный бюджет, если правильно его читать, довольно точно показывает бедственное положение страны", — резюмирует автор публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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мировая экономика, германия, бюджет, госдолг
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, бюджет, госдолг
"Бедственное положение": в Германии испугались проблем с бюджетом
Tagesspiegel: рост федерального бюджета Германии до 555 миллиардов евро напугал общество
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Федеральный бюджет Германии вырос до рекордных 555 миллиардов евро, что вызывает все больше опасений у общества, пишет ИноСМИ со ссылкой на издание der Tagesspiegel.
Как отмечает издание, даже с поправкой на инфляцию расходы бюджета растут колоссальными темпами: за последние десять лет они увеличились примерно на 250 миллиардов евро.
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"Это еще не все. К этой сумме добавляются более 200 миллиардов евро чистых заимствований, включая особые долги, которые приукрашенно называют "специальными фондами", — отмечается в материале.
Подчеркивается, что этот долг в конечном счете ляжет на будущие поколения, а четкого плана его погашения правительство пока не представило. Более того, во время обсуждения бюджета в парламенте "Зеленые" назвали его неконституционным, а Бундесрат, Федеральный конституционный суд и Федеральная счетная палата дали понять, что не поддержат проект.
"Такие огромные суммы способны напугать людей. Федеральный бюджет, если правильно его читать, довольно точно показывает бедственное положение страны", — резюмирует автор публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>