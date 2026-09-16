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Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу - 16.09.2026, ПРАЙМ
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в республике Саха (Якутия), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:01+0300
2026-09-16T12:01+0300
россия
якутия
юрий трутнев
вкс
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в республике Саха (Якутия), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В среду состоялось мероприятие, посвященное торжественному выходу Светлинской ГЭС в Якутии на полную мощность, в котором по ВКС принял участие Трутнев. "Мы запускаем четвертый финальный гидроагрегат… Запуск гидроагрегата в Якутии важен не только для Якутии, он важен для развития всего Дальнего Востока", - сказал Трутнев во время открытия.
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россия, якутия, юрий трутнев, вкс
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Юрий Трутнев, ВКС
12:01 16.09.2026
 
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу

Трутнев: четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в Якутии

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в республике Саха (Якутия), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В среду состоялось мероприятие, посвященное торжественному выходу Светлинской ГЭС в Якутии на полную мощность, в котором по ВКС принял участие Трутнев.
"Мы запускаем четвертый финальный гидроагрегат… Запуск гидроагрегата в Якутии важен не только для Якутии, он важен для развития всего Дальнего Востока", - сказал Трутнев во время открытия.
 
РОССИЯЯКУТИЯЮрий ТрутневВКС
 
 
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