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Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу - 16.09.2026, ПРАЙМ
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в республике Саха (Якутия), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:01+0300
2026-09-16T12:01+0300
2026-09-16T12:01+0300
россия
якутия
юрий трутнев
вкс
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в республике Саха (Якутия), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В среду состоялось мероприятие, посвященное торжественному выходу Светлинской ГЭС в Якутии на полную мощность, в котором по ВКС принял участие Трутнев.
"Мы запускаем четвертый финальный гидроагрегат… Запуск гидроагрегата в Якутии важен не только для Якутии, он важен для развития всего Дальнего Востока", - сказал Трутнев во время открытия.
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россия, якутия, юрий трутнев, вкс
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Юрий Трутнев, ВКС
Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу
Трутнев: четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в Якутии
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Четвертый финальный гидроагрегат на Светлинской ГЭС введен в работу в республике Саха (Якутия), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В среду состоялось мероприятие, посвященное торжественному выходу Светлинской ГЭС в Якутии на полную мощность, в котором по ВКС принял участие Трутнев.
"Мы запускаем четвертый финальный гидроагрегат… Запуск гидроагрегата в Якутии важен не только для Якутии, он важен для развития всего Дальнего Востока", - сказал Трутнев во время открытия.