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Глава ЦБ Турции рассказал о последствиях энергетических шоков - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Глава ЦБ Турции рассказал о последствиях энергетических шоков
Глава ЦБ Турции рассказал о последствиях энергетических шоков - 16.09.2026, ПРАЙМ
Глава ЦБ Турции рассказал о последствиях энергетических шоков
Эффект энергетических шоков на инфляцию, и не только в Турции, может оказаться более продолжительным, если их последствия будут распространяться на заработные... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:15+0300
2026-09-16T17:15+0300
финансы
банки
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Эффект энергетических шоков на инфляцию, и не только в Турции, может оказаться более продолжительным, если их последствия будут распространяться на заработные платы и цены, заявил глава ЦБ Турции Фатих Карахан. Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,51% по итогам августа с 31,75% месяцем ранее, сообщил в четверг Институт статистики. Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%. "Если энергетический шок создает вторичные эффекты через заработные платы и цены, снизить его воздействие становится сложнее", — заявил Карахан, слова которого приводит газета Т24. По его словам, первоначальное влияние энергетических шоков на инфляцию можно смягчить с помощью жестких мер, однако последующее распространение ценового давления требует более длительного реагирования. Карахан отметил, что центральные банки привыкли к различным экономическим потрясениям, однако сейчас мир вступил в период более продолжительных шоков. Последовательные потрясения предложения могут потребовать более устойчивых решений. Глава турецкого ЦБ также заявил, что необходимо внимательно отслеживать вторичные эффекты энергетических шоков и их влияние на инфляционные ожидания и поведение участников рынка. Он отметил, что центральные банки в мире сохраняют высокий спрос на золото. При этом, по словам Карахана, рост интереса к золоту не означает немедленной замены долларовой системы международных расчетов: доллар сохраняет доминирующее положение благодаря сетевому эффекту. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
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финансы, банки, турция, реджеп тайип эрдоган
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
17:15 16.09.2026
 
Глава ЦБ Турции рассказал о последствиях энергетических шоков

Глава ЦБ Турции Карахан: энергетические шоки могут быть более продолжительными

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АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Эффект энергетических шоков на инфляцию, и не только в Турции, может оказаться более продолжительным, если их последствия будут распространяться на заработные платы и цены, заявил глава ЦБ Турции Фатих Карахан.
Годовая инфляция в Турции замедлилась до 31,51% по итогам августа с 31,75% месяцем ранее, сообщил в четверг Институт статистики. Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%.
"Если энергетический шок создает вторичные эффекты через заработные платы и цены, снизить его воздействие становится сложнее", — заявил Карахан, слова которого приводит газета Т24.
По его словам, первоначальное влияние энергетических шоков на инфляцию можно смягчить с помощью жестких мер, однако последующее распространение ценового давления требует более длительного реагирования.
Карахан отметил, что центральные банки привыкли к различным экономическим потрясениям, однако сейчас мир вступил в период более продолжительных шоков. Последовательные потрясения предложения могут потребовать более устойчивых решений.
Глава турецкого ЦБ также заявил, что необходимо внимательно отслеживать вторичные эффекты энергетических шоков и их влияние на инфляционные ожидания и поведение участников рынка.
Он отметил, что центральные банки в мире сохраняют высокий спрос на золото. При этом, по словам Карахана, рост интереса к золоту не означает немедленной замены долларовой системы международных расчетов: доллар сохраняет доминирующее положение благодаря сетевому эффекту.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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