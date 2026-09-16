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Глава ФРС отказался комментировать разговоры с Трампом

Глава ФРС отказался комментировать разговоры с Трампом - 16.09.2026, ПРАЙМ

Глава ФРС отказался комментировать разговоры с Трампом

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш отказался комментировать свои обсуждения с президентом США Дональдом Трампом на фоне повышения базовой... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T22:14+0300

2026-09-16T22:14+0300

2026-09-16T22:16+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш отказался комментировать свои обсуждения с президентом США Дональдом Трампом на фоне повышения базовой процентной ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. "Мне нечего добавить по поводу разговоров с президентом", - сказал Уорш журналистам, отвечая на вопрос, какое послание он бы хотел донести до Трампа, который неоднократно призывал снижать процентные ставки. В конце мая Трамп заявил, что Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл