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Глава ФРС отказался комментировать разговоры с Трампом
Глава ФРС отказался комментировать разговоры с Трампом - 16.09.2026, ПРАЙМ
Глава ФРС отказался комментировать разговоры с Трампом
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш отказался комментировать свои обсуждения с президентом США Дональдом Трампом на фоне повышения базовой... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T22:14+0300
2026-09-16T22:14+0300
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш отказался комментировать свои обсуждения с президентом США Дональдом Трампом на фоне повышения базовой процентной ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. "Мне нечего добавить по поводу разговоров с президентом", - сказал Уорш журналистам, отвечая на вопрос, какое послание он бы хотел донести до Трампа, который неоднократно призывал снижать процентные ставки. В конце мая Трамп заявил, что Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Глава ФРС отказался комментировать разговоры с Трампом
Глава ФРС Уорш отказался комментировать разговоры с Трампом после повышения учетной ставки
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш отказался комментировать свои обсуждения с президентом США Дональдом Трампом на фоне повышения базовой процентной ставки.
По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.
"Мне нечего добавить по поводу разговоров с президентом", - сказал Уорш журналистам, отвечая на вопрос, какое послание он бы хотел донести до Трампа, который неоднократно призывал снижать процентные ставки.
В конце мая Трамп заявил, что Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.