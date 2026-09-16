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В Госдуме предложили компенсировать утилизационный сбор с автомобилей
В Госдуме предложили компенсировать утилизационный сбор с автомобилей - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили компенсировать утилизационный сбор с автомобилей
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили компенсировать жителям приграничных регионов России утилизационный сбор с автомобилей, работающих на газовом | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:16+0300
2026-09-16T12:16+0300
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газ
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили компенсировать жителям приграничных регионов России утилизационный сбор с автомобилей, работающих на газовом топливе.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным установить для граждан, постоянно проживающих в Белгородской, Брянской и Курской областях, временный механизм компенсации 100% фактически уплаченного утилизационного сбора при приобретении или ввозе для личного пользования одного автомобиля, использующего компримированный или сжиженный природный газ (метан) в качестве моторного топлива", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что для исключения использования меры в целях перепродажи целесообразно предусмотреть ограничение одной компенсацией на гражданина и минимальный срок владения автомобилем с обязанностью вернуть соответствующую часть компенсации при досрочном отчуждении транспортного средства.
Авторы инициативы считают, что предлагаемый подход позволит поддержать мобильность жителей приграничных территорий, создать дополнительный стимул к переходу автопарка на метан. Мера, по мнению депутатов, должна быть временной.
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газ, бизнес
В Госдуме предложили компенсировать утилизационный сбор с автомобилей
Депутаты предложили компенсировать жителям приграничных регионов утилизационный сбор
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили компенсировать жителям приграничных регионов России утилизационный сбор с автомобилей, работающих на газовом топливе.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным установить для граждан, постоянно проживающих в Белгородской, Брянской и Курской областях, временный механизм компенсации 100% фактически уплаченного утилизационного сбора при приобретении или ввозе для личного пользования одного автомобиля, использующего компримированный или сжиженный природный газ (метан) в качестве моторного топлива", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что для исключения использования меры в целях перепродажи целесообразно предусмотреть ограничение одной компенсацией на гражданина и минимальный срок владения автомобилем с обязанностью вернуть соответствующую часть компенсации при досрочном отчуждении транспортного средства.
Авторы инициативы считают, что предлагаемый подход позволит поддержать мобильность жителей приграничных территорий, создать дополнительный стимул к переходу автопарка на метан. Мера, по мнению депутатов, должна быть временной.