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В Госдуме предложили компенсировать утилизационный сбор с автомобилей

В Госдуме предложили компенсировать утилизационный сбор с автомобилей - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили компенсировать утилизационный сбор с автомобилей

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили компенсировать жителям приграничных регионов России утилизационный сбор с автомобилей, работающих на газовом | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:16+0300

2026-09-16T12:16+0300

2026-09-16T12:16+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили компенсировать жителям приграничных регионов России утилизационный сбор с автомобилей, работающих на газовом топливе. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным установить для граждан, постоянно проживающих в Белгородской, Брянской и Курской областях, временный механизм компенсации 100% фактически уплаченного утилизационного сбора при приобретении или ввозе для личного пользования одного автомобиля, использующего компримированный или сжиженный природный газ (метан) в качестве моторного топлива", - сказано в документе. Депутаты добавили, что для исключения использования меры в целях перепродажи целесообразно предусмотреть ограничение одной компенсацией на гражданина и минимальный срок владения автомобилем с обязанностью вернуть соответствующую часть компенсации при досрочном отчуждении транспортного средства. Авторы инициативы считают, что предлагаемый подход позволит поддержать мобильность жителей приграничных территорий, создать дополнительный стимул к переходу автопарка на метан. Мера, по мнению депутатов, должна быть временной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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