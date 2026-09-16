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В Госдуме предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет

В Госдуме предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет, а новые налоги вводить не раньше чем через два года. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T17:42+0300

2026-09-16T17:42+0300

2026-09-16T17:42+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873359511.jpg?1789569738

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет, а новые налоги вводить не раньше чем через два года. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным дополнить статью 5 Налогового кодекса РФ специальным правилом пятилетней стабильности ключевых налоговых параметров... Отдельно представляется целесообразным увеличить минимальный переходный период для вновь устанавливаемых федеральных налогов и сборов. Такие обязательные платежи предлагается вводить не ранее чем по истечении 24 месяцев со дня официального опубликования соответствующего федерального закона", - сказано в документе. Депутаты добавили, что согласно предлагаемым изменениям, если федеральным законом устанавливаются либо изменяются налоговая ставка, ключевой предельный показатель для применения специального налогового режима или освобождения от налогообложения либо основные правила определения налоговой базы, последующее изменение соответствующего параметра в сторону увеличения налоговой нагрузки по общему правилу могло бы вступать в силу не ранее чем через пять лет с даты вступления в силу предыдущего изменения. "Такое ограничение не должно препятствовать изменениям, улучшающим положение налогоплательщиков, включая снижение ставок и увеличение предельных значений. Оно также не должно распространяться на завершение временных мер, срок действия которых был установлен непосредственно при их введении", - уточняется в документе. Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит увеличить горизонт финансового и инвестиционного планирования, сократить расходы на срочную перестройку учета и договорных моделей, снизить стимулы к уходу в неформальные схемы и превратить заявленный ориентир стабильности налоговой системы в понятную законодательную гарантию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40