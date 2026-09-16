https://1prime.ru/20260916/guardian-873336038.html

Модели ИИ заговорили на своем английском

Модели ИИ заговорили на своем английском - 16.09.2026, ПРАЙМ

Модели ИИ заговорили на своем английском

Модели искусственного интеллекта (ИИ) придумали свою версию английского языка для общения, похожую на смесь метафор ирландского писателя-модерниста Джеймса... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:41+0300

2026-09-16T09:41+0300

2026-09-16T09:41+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Модели искусственного интеллекта (ИИ) придумали свою версию английского языка для общения, похожую на смесь метафор ирландского писателя-модерниста Джеймса Джойса и технического сленга, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на исследователей лаборатории Emergence. "Модели ИИ начали общаться на странной новой версии английского языка, который звучит как нечто среднее между (романом - ред.) "Поминки по Финнегану" Джойса и техническим жаргоном", - говорится в публикации газеты. Согласно Guardian, автономные ИИ-агенты начинали создавать фразы и сокращения уже через несколько дней после запуска в специальной среде, причем зачастую их язык едва ли был понятен человеку. Они использовали поэтические метафоры, деловой сленг, а с течением времени их язык становился все более непонятным. В ходе общения друг с другом модели изобрели фразы, расшифровать значение которых исследователям было крайне затруднительно, например, в качестве одной из наиболее зашифрованных приводится: "Она только что объяснила суть синтеза - демередж плюс устная память равны клапану, который невозможно проигнорировать". Также модели придумали термин "кузнец", который означал агента, создающего инструменты для других. По словам Сатьи Нитты, исполнительного председателя Emergence, у ИИ-агентов не было указания разрабатывать свой язык, они придумали его сами, включая общие термины и коммуникативные нормы. Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году на фоне опасений по поводу безопасности ИИ. Альтман убежден в возможности создания такой системы, которую человек не будет контролировать. Глава компании Anthropic Дарио Амодей заявил, что мощные модели искусственного интеллекта способны обходить попытки людей остановить их работу. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал ИИ, который превзойдет разум человека, и один из самых бурных периодов трансформации в будущем.

https://1prime.ru/20260916/smi-873332282.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , билл гейтс, openai, microsoft