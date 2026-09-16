https://1prime.ru/20260916/gubernator-873352451.html

Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства

Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства - 16.09.2026, ПРАЙМ

Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства ускорить утверждение программы... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:43+0300

2026-09-16T14:43+0300

2026-09-16T14:45+0300

россия

бизнес

амур

хабаровский край

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873352451.jpg?1789559100

МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства ускорить утверждение программы развития судоходства по реке Амур. По словам Демешина, в Хабаровском крае создан центр судостроения и судоремонта на базе местного предприятия. "И обращаюсь к Вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур. Эта река межрегиональная для России, межгосударственная", - сказал Демешин. Путин уточнил у губернатора, является ли протяженность водных путей по Амуру около семи тысяч километров. "Так точно. Из них 3,5 тысячи – судоходные", - ответил Демешин, отметив, что Амур и бассейн Тихого океана нужно использовать.

амур

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, амур, хабаровский край, владимир путин