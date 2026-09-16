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Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства
Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства - 16.09.2026, ПРАЙМ
Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства ускорить утверждение программы... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:43+0300
2026-09-16T14:45+0300
россия
бизнес
амур
хабаровский край
владимир путин
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства ускорить утверждение программы развития судоходства по реке Амур. По словам Демешина, в Хабаровском крае создан центр судостроения и судоремонта на базе местного предприятия. "И обращаюсь к Вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур. Эта река межрегиональная для России, межгосударственная", - сказал Демешин. Путин уточнил у губернатора, является ли протяженность водных путей по Амуру около семи тысяч километров. "Так точно. Из них 3,5 тысячи – судоходные", - ответил Демешин, отметив, что Амур и бассейн Тихого океана нужно использовать.
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россия, бизнес, амур, хабаровский край, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Амур, Хабаровский край, Владимир Путин
14:43 16.09.2026 (обновлено: 14:45 16.09.2026)
 
Демешин попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства

Хабаровский губернатор попросил Путина ускорить утверждение программы судоходства по Амуру

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства ускорить утверждение программы развития судоходства по реке Амур.
По словам Демешина, в Хабаровском крае создан центр судостроения и судоремонта на базе местного предприятия.
"И обращаюсь к Вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, с просьбой ускорить утверждение программы судоходства в комплексе с программой по обновлению флота. Нам нужно развивать Амур. Эта река межрегиональная для России, межгосударственная", - сказал Демешин.
Путин уточнил у губернатора, является ли протяженность водных путей по Амуру около семи тысяч километров.
"Так точно. Из них 3,5 тысячи – судоходные", - ответил Демешин, отметив, что Амур и бассейн Тихого океана нужно использовать.
 
РОССИЯБизнесАмурХабаровский крайВладимир Путин
 
 
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