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Демешин попросил Путина помочь восстановить доковые мощности в регионе
Демешин попросил Путина помочь восстановить доковые мощности в регионе - 16.09.2026, ПРАЙМ
Демешин попросил Путина помочь восстановить доковые мощности в регионе
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин попросил президента России Владимира Путина поддержать предложения региона по восстановлению доковых мощностей в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:41+0300
2026-09-16T15:49+0300
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин попросил президента России Владимира Путина поддержать предложения региона по восстановлению доковых мощностей в заливе Советская Гавань в Охотском море. "Мы считаем необходимым восстановить доковые мощности в заливе Советская Гавань... Ранее здесь успешно работал судоремонтный завод "Якорь". Считаем, что нужны промышленные партнеры, мы таких партнеров предварительно подыскали: это и ОСК, и "Ростех". И прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать в данном случае наши предложения.", - сказал Демешин. Он отметил, что это необходимо, так как на Дальнем Востоке рыбопромысловые компании имеют доступ всего к 12 докам, когда потребность в 3-4 раза больше.
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Демешин попросил Путина помочь восстановить доковые мощности в регионе
Хабаровский губернатор попросил Путина помочь с восстановлением доковых мощностей
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин попросил президента России Владимира Путина поддержать предложения региона по восстановлению доковых мощностей в заливе Советская Гавань в Охотском море.
"Мы считаем необходимым восстановить доковые мощности в заливе Советская Гавань... Ранее здесь успешно работал судоремонтный завод "Якорь". Считаем, что нужны промышленные партнеры, мы таких партнеров предварительно подыскали: это и ОСК, и "Ростех". И прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать в данном случае наши предложения.", - сказал Демешин.
Он отметил, что это необходимо, так как на Дальнем Востоке рыбопромысловые компании имеют доступ всего к 12 докам, когда потребность в 3-4 раза больше.