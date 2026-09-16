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Демешин попросил Путина помочь восстановить доковые мощности в регионе

Демешин попросил Путина помочь восстановить доковые мощности в регионе - 16.09.2026, ПРАЙМ

Демешин попросил Путина помочь восстановить доковые мощности в регионе

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин попросил президента России Владимира Путина поддержать предложения региона по восстановлению доковых мощностей в... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:41+0300

2026-09-16T15:41+0300

2026-09-16T15:49+0300

бизнес

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ростех

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин попросил президента России Владимира Путина поддержать предложения региона по восстановлению доковых мощностей в заливе Советская Гавань в Охотском море. "Мы считаем необходимым восстановить доковые мощности в заливе Советская Гавань... Ранее здесь успешно работал судоремонтный завод "Якорь". Считаем, что нужны промышленные партнеры, мы таких партнеров предварительно подыскали: это и ОСК, и "Ростех". И прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать в данном случае наши предложения.", - сказал Демешин. Он отметил, что это необходимо, так как на Дальнем Востоке рыбопромысловые компании имеют доступ всего к 12 докам, когда потребность в 3-4 раза больше.

хабаровский край

охотское море

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бизнес, россия, хабаровский край, охотское море, дальний восток, владимир путин, ростех