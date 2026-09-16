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Генсек ООН потребовал обеспечить свободу судоходства в проливах
Генсек ООН потребовал обеспечить свободу судоходства в проливах - 16.09.2026, ПРАЙМ
Генсек ООН потребовал обеспечить свободу судоходства в проливах
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду потребовал обеспечить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:19+0300
2026-09-16T18:19+0300
2026-09-16T18:19+0300
россия
антониу гутерреш
оон
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ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду потребовал обеспечить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. "Права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и вокруг них должны быть полностью восстановлены и соблюдаться всеми в соответствии с международным правом. Единственный путь вперед - это деэскалация, дипломатия и диалог. Я буду продолжать настаивать на этом в своих продолжающихся контактах с лидерами", - сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в ООН.
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россия, антониу гутерреш, оон
РОССИЯ, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН потребовал обеспечить свободу судоходства в проливах
Генсек ООН Гутерреш потребовал обеспечить свободу судоходства в двух проливах