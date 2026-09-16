https://1prime.ru/20260916/gutterish-873361812.html

Генсек ООН потребовал обеспечить свободу судоходства в проливах

Генсек ООН потребовал обеспечить свободу судоходства в проливах - 16.09.2026, ПРАЙМ

Генсек ООН потребовал обеспечить свободу судоходства в проливах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду потребовал обеспечить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T18:19+0300

2026-09-16T18:19+0300

2026-09-16T18:19+0300

россия

антониу гутерреш

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873361812.jpg?1789571999

ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в среду потребовал обеспечить свободу судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. "Права и свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и вокруг них должны быть полностью восстановлены и соблюдаться всеми в соответствии с международным правом. Единственный путь вперед - это деэскалация, дипломатия и диалог. Я буду продолжать настаивать на этом в своих продолжающихся контактах с лидерами", - сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в ООН.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антониу гутерреш, оон