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Основатель TikTok Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Основатель TikTok Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии
Основатель TikTok Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии - 16.09.2026, ПРАЙМ
Основатель TikTok Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии
Основатель компании ByteDance, которой принадлежит сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:24+0300
2026-09-16T10:24+0300
технологии
мировая экономика
азия
bytedance
tiktok
bbi
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основатель компании ByteDance, которой принадлежит сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии, обогнав индийского предпринимателя Гаутама Адани, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Чжан Имин из ByteDance Ltd. впервые стал самым богатым человеком в Азии... состояние, связанное с искусственным интеллектом, превысило состояние миллиардеров из традиционных отраслей", - сообщает агентство Блумберг на основании данных рейтинга. Так, его состояние составляет 105,5 миллиарда долларов, с начала года оно поднялось на 40,3 миллиарда. В результате он становится лидером по богатству в Азии, а также занимает 18-ю строчку в мировом рейтинге. Согласно Bloomberg Billionaires Index, основатель Bytedance обошел индийского предпринимателя Гаутама Адани, который теперь находится на втором месте с состоянием в 104,8 миллиарда долларов (с начала года - увеличение на 20,4 миллиарда), и в мировом рейтинге он занимает 20-е место. Тройку богатейших людей в Азии замыкает индийский миллиардер Мукеш Амбани, его состояние составляет 81,3 миллиарда долларов, снизившись на 26,4 миллиарда долларов с начала года. Также Амбани занимает 23-е место в мировом рейтинге BBI.
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технологии, мировая экономика, азия, bytedance, tiktok, bbi
Технологии, Мировая экономика, АЗИЯ, ByteDance, TikTok, BBI
10:24 16.09.2026
 
Основатель TikTok Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии

Основатель ByteDance Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии, обогнав Адани

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Основатель компании ByteDance, которой принадлежит сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, Чжан Имин стал первым богатейшим человеком Азии, обогнав индийского предпринимателя Гаутама Адани, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
"Чжан Имин из ByteDance Ltd. впервые стал самым богатым человеком в Азии... состояние, связанное с искусственным интеллектом, превысило состояние миллиардеров из традиционных отраслей", - сообщает агентство Блумберг на основании данных рейтинга.
Так, его состояние составляет 105,5 миллиарда долларов, с начала года оно поднялось на 40,3 миллиарда. В результате он становится лидером по богатству в Азии, а также занимает 18-ю строчку в мировом рейтинге.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, основатель Bytedance обошел индийского предпринимателя Гаутама Адани, который теперь находится на втором месте с состоянием в 104,8 миллиарда долларов (с начала года - увеличение на 20,4 миллиарда), и в мировом рейтинге он занимает 20-е место.
Тройку богатейших людей в Азии замыкает индийский миллиардер Мукеш Амбани, его состояние составляет 81,3 миллиарда долларов, снизившись на 26,4 миллиарда долларов с начала года. Также Амбани занимает 23-е место в мировом рейтинге BBI.
 
ТехнологииМировая экономикаАЗИЯByteDanceTikTokBBI
 
 
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