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Инфляция в Турции замедлилась из-за военных конфликтов

Инфляция в Турции замедлилась из-за военных конфликтов - 16.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Турции замедлилась из-за военных конфликтов

Внешние факторы, в том числе последствия военных конфликтов на Ближнем Востоке, не позволили Турции снизить инфляцию ожидаемыми темпами, заявил министр финансов | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T12:07+0300

2026-09-16T12:07+0300

2026-09-16T12:07+0300

мировая экономика

турция

ближний восток

мехмет шимшек

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 16 сен - ПРАЙМ. Внешние факторы, в том числе последствия военных конфликтов на Ближнем Востоке, не позволили Турции снизить инфляцию ожидаемыми темпами, заявил министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил в четверг Институт статистики. Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%. "Если бы в этом году не было конфликтов на Ближнем Востоке, инфляция на сегодняшний день была бы как минимум на семь процентных пунктов ниже", — приводит слова министра газета Т24. По его словам, основной целью экономической программы Турции остается дезинфляция, однако процесс идет не такими темпами, как рассчитывали власти. Шимшек отметил, что влияние военных конфликтов на инфляцию не ограничивается ценами на нефть и природный газ. По его словам, растут цены на различные сырьевые товары, что оказывает дополнительное инфляционное давление. Министр добавил, что это воздействие сильнее ощущается в Турции из-за сохраняющегося высокого уровня инфляции. По словам Шимшека, прогнозы отражают экономические условия на момент их составления, поэтому Международный валютный фонд пересматривает свои прогнозы четыре раза в год, тогда как Турция делает это один раз в год. Говоря о среднесрочной экономической программе, министр отметил, что наиболее обязательной для властей является бюджетная цель, поскольку государство в значительной степени контролирует параметры бюджета. По его словам, по отношению дефицита бюджета к ВВП Турция продемонстрировала результат лучше установленной цели. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

турция

ближний восток

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мировая экономика, турция, ближний восток, мехмет шимшек, реджеп тайип эрдоган