https://1prime.ru/20260916/infljatsija-873348628.html
Годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3%
Годовая инфляция в Италии по итогам августа, по окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, этот уровень стал самым высоким с 2023 года,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:05+0300
2026-09-16T13:05+0300
2026-09-16T13:05+0300
мировая экономика
италия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Италии по итогам августа, по окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, этот уровень стал самым высоким с 2023 года, когда по итогам сентября он составил 5,3%, следует из данных Национального института статистики (ISTAT).
В августе индекс потребительских цен вырос на 0,5% после увеличения на 0,3% в июле.
Обе оценки совпали с предварительными, опубликованными в начале сентября.
Базовая инфляция (без учета энергоносителей и необработанных продуктов питания) замедлилась до 1,5% с 1,6%, также говорится в релизе.
Вместе с этим стоимость энергоносителей ускорила годовой рост до 17,1% с 11,6%, необработанных продуктов питания - до 3,8% с 3,6%.
По категориям наиболее заметный рост показала стоимость жилья, воды, электричества, газа и другого топлива - 9,1% после 7,2% месяцем ранее, а также транспорт - 6,1% после 4,3%.
Индекс цен на товары ускорился до 4,1% с 3,2%, на услуги - замедлился до 2,4% с 2,7%.
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мировая экономика, италия
Мировая экономика, ИТАЛИЯ
Годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3%
ISTAT: годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3%
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Италии по итогам августа, по окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, этот уровень стал самым высоким с 2023 года, когда по итогам сентября он составил 5,3%, следует из данных Национального института статистики (ISTAT).
В августе индекс потребительских цен вырос на 0,5% после увеличения на 0,3% в июле.
Обе оценки совпали с предварительными, опубликованными в начале сентября.
Базовая инфляция (без учета энергоносителей и необработанных продуктов питания) замедлилась до 1,5% с 1,6%, также говорится в релизе.
Вместе с этим стоимость энергоносителей ускорила годовой рост до 17,1% с 11,6%, необработанных продуктов питания - до 3,8% с 3,6%.
По категориям наиболее заметный рост показала стоимость жилья, воды, электричества, газа и другого топлива - 9,1% после 7,2% месяцем ранее, а также транспорт - 6,1% после 4,3%.
Индекс цен на товары ускорился до 4,1% с 3,2%, на услуги - замедлился до 2,4% с 2,7%.