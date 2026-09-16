https://1prime.ru/20260916/infljatsija-873348628.html

Годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Италии по итогам августа ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция в Италии по итогам августа, по окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, этот уровень стал самым высоким с 2023 года,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T13:05+0300

2026-09-16T13:05+0300

2026-09-16T13:05+0300

мировая экономика

италия

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Италии по итогам августа, по окончательной оценке, ускорилась до 3,3% с 2,9% месяцем ранее, этот уровень стал самым высоким с 2023 года, когда по итогам сентября он составил 5,3%, следует из данных Национального института статистики (ISTAT). В августе индекс потребительских цен вырос на 0,5% после увеличения на 0,3% в июле. Обе оценки совпали с предварительными, опубликованными в начале сентября. Базовая инфляция (без учета энергоносителей и необработанных продуктов питания) замедлилась до 1,5% с 1,6%, также говорится в релизе. Вместе с этим стоимость энергоносителей ускорила годовой рост до 17,1% с 11,6%, необработанных продуктов питания - до 3,8% с 3,6%. По категориям наиболее заметный рост показала стоимость жилья, воды, электричества, газа и другого топлива - 9,1% после 7,2% месяцем ранее, а также транспорт - 6,1% после 4,3%. Индекс цен на товары ускорился до 4,1% с 3,2%, на услуги - замедлился до 2,4% с 2,7%.

италия

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мировая экономика, италия