https://1prime.ru/20260916/inflyatsiya-873363099.html

Недельная инфляция в России составила 0,02%

Недельная инфляция в России составила 0,02% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России составила 0,02%

Инфляция в России на неделе с 8 по 14 сентября составила 0,02% после 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,74%, следует из публикации Росстата. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:15+0300

2026-09-16T19:15+0300

2026-09-16T19:18+0300

росстат

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цены на продукты

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 8 по 14 сентября составила 0,02% после 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,74%, следует из публикации Росстата. "За период с 8 по 14 сентября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,02%, с начала месяца – 100,07%, с начала года – 104,74%", - говорится в публикации. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 1%. В том числе подешевела капуста - на 3,4%, картофель - на 3,1%, лук и морковь - на 2,8%, свекла - на 2%, яблоки - на 1,7%. Выросли цены на помидоры - на 1,5%, огурцы и бананы - на 0,7%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 8 по 14 сентября подорожали: яйца - на 2,5%, гречка - на 0,8%, мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,7% и 0,6% соответственно, пшено - на 0,5%, свинина, маргарин и соль - на 0,4%, говядина, мясо кур и подсолнечное масло - на 0,3%, баранина, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания, кефир, пшеничный хлеб и рис - на 0,2%, мороженая рыба, молоко (пастеризованное), сметана, мука, ржаной хлеб - на 0,1%. Снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,3%, молоко (ультрапастеризованное), макаронные изделия и печенье - на 0,2%, сливочное масло, сахар и вермишель - на 0,1%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 8 по 14 сентября подорожали спички - на 0,4%, туалетное мыло и зубные щетки - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,2%, туалетная бумага и зубная паста - 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, хозяйственное мыло и детские подгузники - на 0,1%. Смартфоны и телефоны за отчетный период подорожали на 0,8%, при этом электропылесосы подешевели на 0,2%. Стоимость новых отечественных и иностранных автомобилей не изменилась. Бензин подорожал на 0,4%, а цена дизельного топлива снизилась на 0,3%. Росстат за неделю с 8 по 14 сентября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности активированный уголь и нимесулид подорожали на 0,4%, левомеколь, анальгин и ренгалин - на 0,2%, нафазолин - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,4%, валидол - на 0,1%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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росстат, россия, инфляция, продукты, цены на продукты