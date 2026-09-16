https://1prime.ru/20260916/inflyatsiya-873363878.html

Инфляция в России на 14 сентября составила 6,24%

Инфляция в России на 14 сентября составила 6,24% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 14 сентября составила 6,24%

Инфляция в России на 14 сентября составила 6,24% в годовом выражении против 6,29% на 7 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:25+0300

2026-09-16T19:25+0300

2026-09-16T19:25+0300

россия

инфляция

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,24% в годовом выражении против 6,29% на 7 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 8 по 14 сентября практически не изменились. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1%, а остальные продукты питания подорожали на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) они снизились - на 0,17%.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, инфляция