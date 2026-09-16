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Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети

Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети - 16.09.2026, ПРАЙМ

Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети

Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электрические сети до 2030 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра экологического... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:59+0300

2026-09-16T15:59+0300

2026-09-16T15:59+0300

испания

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электрические сети до 2030 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра экологического перехода королевства Сару Аагесен. "Правительство планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети до 2030 года", - говорится в сообщении. Министр экологического перехода заявила агентству, что будет создан механизм обеспечения генерирующих мощностей, призванный гарантировать надежность энергоснабжения.

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испания