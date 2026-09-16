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Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети
Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети - 16.09.2026, ПРАЙМ
Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети
Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электрические сети до 2030 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра экологического... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:59+0300
2026-09-16T15:59+0300
2026-09-16T15:59+0300
испания
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электрические сети до 2030 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра экологического перехода королевства Сару Аагесен.
"Правительство планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети до 2030 года", - говорится в сообщении.
Министр экологического перехода заявила агентству, что будет создан механизм обеспечения генерирующих мощностей, призванный гарантировать надежность энергоснабжения.
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испания
Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети
Bloomberg: Испания планирует инвестировать более 17 млрд евро в электросети до 2030 года
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Испания планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электрические сети до 2030 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра экологического перехода королевства Сару Аагесен.
"Правительство планирует инвестировать более 17 миллиардов евро в электросети до 2030 года", - говорится в сообщении.
Министр экологического перехода заявила агентству, что будет создан механизм обеспечения генерирующих мощностей, призванный гарантировать надежность энергоснабжения.