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В Италии с 2027 года отменят налог на владение автомобилями и мотоциклами

В Италии с 2027 года отменят налог на владение автомобилями и мотоциклами - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Италии с 2027 года отменят налог на владение автомобилями и мотоциклами

Правительство Италии с 2027 года отменит налог на владение автомобилями малой и средней мощности и мотоциклов, мера затронет около 14,5 миллионов транспортных... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T18:37+0300

2026-09-16T18:37+0300

2026-09-16T18:48+0300

бизнес

италия

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РИМ, 16 сен - ПРАЙМ. Правительство Италии с 2027 года отменит налог на владение автомобилями малой и средней мощности и мотоциклов, мера затронет около 14,5 миллионов транспортных средств, сообщили журналистам источники в канцелярии премьера Джорджи Мелони. "На заседании совета министров (в среду - ред.) будет отменен налог на автомобили небольшой и средней мощности (до 80 кВт), которыми в значительной степени пользуются семьи для повседневных поездок. Освобождение от налога также распространяется на мотоциклы, однако каждый гражданин сможет воспользоваться только одной льготой", - сообщили источники журналистам. Мера коснется всех мотоциклов и более 70% находящихся в эксплуатации автомобилей, в общей сложности около 14,5 миллионов транспортных средств. Отмена должна вступить в силу с 2027 года. Мощность в 89 кВт соответствует примерно 109 лошадиным силам. "Сегодня правительство отменяет один из налогов, которые больше всего ненавидят итальянцы", - заявила Мелони. Как сообщило издание Riformista, итальянская ассоциация независимых кузовных мастерских Federcarrozzieri оценила сумму уплаченного итальянцами за последний год налога в 7,1 миллиарда евро. "Обещание выполнено! В 2027 году мы отменяем налог на автомобили и мотоциклы. Тринадцать миллионов автомобилистов и 7 миллионов мотоциклистов не будут платить налог в 2027 году", - написал в соцсетях министр транспорта, вице-премьер Маттео Сальвини.

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бизнес, италия