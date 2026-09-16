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"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам офлайн-навигации

"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам офлайн-навигации - 16.09.2026, ПРАЙМ

"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам офлайн-навигации

"Яндекс Карты" запустили доступ ко всем основным видам навигации без подключения к интернету - общественного транспорта, автомобильных, велосипедных и пеших... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T18:28+0300

2026-09-16T18:28+0300

2026-09-16T18:28+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Карты" запустили доступ ко всем основным видам навигации без подключения к интернету - общественного транспорта, автомобильных, велосипедных и пеших маршрутов, рассказали в "Яндексе". "Все виды навигации в "Яндекс Картах" теперь доступны без интернета", - сказано в сообщении. Так, пользователи могут в офлайн-режиме прокладывать путь на автобусе, трамвае и другом городском транспорте, а также просматривать остановки, пересадки, расписание и время в пути. Отмечается, что в картах доступны все основные виды офлайн-навигации: помимо общественного транспорта, это еще автомобильные, велосипедные и пешие маршруты. В компании уточнили, чтобы проложить маршрут без подключения к интернету, нужно заранее скачать офлайн-карту региона в приложении. Вместе с ней сохранятся и данные о расписании общественного транспорта - информация о расписании еженедельно обновляется при подключении к интернету. Общественный транспорт - второй по популярности вид навигации в "Яндекс Картах" и "Навигаторе". Ежемесячно навигацией на общественном транспорте пользуются более 26 миллионов пользователей. Также за первое полугодие этого года выросло число скачиваний офлайн-карт: пользователи запускали загрузку на 24% чаще, чем в первом полугодии 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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