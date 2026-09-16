https://1prime.ru/20260916/jandeks-873362051.html
"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам офлайн-навигации
"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам офлайн-навигации - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам офлайн-навигации
"Яндекс Карты" запустили доступ ко всем основным видам навигации без подключения к интернету - общественного транспорта, автомобильных, велосипедных и пеших... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:28+0300
2026-09-16T18:28+0300
2026-09-16T18:28+0300
бизнес
технологии
россия
яндекс.карты
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873362051.jpg?1789572486
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Карты" запустили доступ ко всем основным видам навигации без подключения к интернету - общественного транспорта, автомобильных, велосипедных и пеших маршрутов, рассказали в "Яндексе".
"Все виды навигации в "Яндекс Картах" теперь доступны без интернета", - сказано в сообщении.
Так, пользователи могут в офлайн-режиме прокладывать путь на автобусе, трамвае и другом городском транспорте, а также просматривать остановки, пересадки, расписание и время в пути. Отмечается, что в картах доступны все основные виды офлайн-навигации: помимо общественного транспорта, это еще автомобильные, велосипедные и пешие маршруты.
В компании уточнили, чтобы проложить маршрут без подключения к интернету, нужно заранее скачать офлайн-карту региона в приложении. Вместе с ней сохранятся и данные о расписании общественного транспорта - информация о расписании еженедельно обновляется при подключении к интернету.
Общественный транспорт - второй по популярности вид навигации в "Яндекс Картах" и "Навигаторе". Ежемесячно навигацией на общественном транспорте пользуются более 26 миллионов пользователей. Также за первое полугодие этого года выросло число скачиваний офлайн-карт: пользователи запускали загрузку на 24% чаще, чем в первом полугодии 2025 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, россия, яндекс.карты, яндекс
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Яндекс.Карты, Яндекс
"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам офлайн-навигации
"Яндекс Карты" запустили доступ к основным видам навигации без подключения к интернету
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. "Яндекс Карты" запустили доступ ко всем основным видам навигации без подключения к интернету - общественного транспорта, автомобильных, велосипедных и пеших маршрутов, рассказали в "Яндексе".
"Все виды навигации в "Яндекс Картах" теперь доступны без интернета", - сказано в сообщении.
Так, пользователи могут в офлайн-режиме прокладывать путь на автобусе, трамвае и другом городском транспорте, а также просматривать остановки, пересадки, расписание и время в пути. Отмечается, что в картах доступны все основные виды офлайн-навигации: помимо общественного транспорта, это еще автомобильные, велосипедные и пешие маршруты.
В компании уточнили, чтобы проложить маршрут без подключения к интернету, нужно заранее скачать офлайн-карту региона в приложении. Вместе с ней сохранятся и данные о расписании общественного транспорта - информация о расписании еженедельно обновляется при подключении к интернету.
Общественный транспорт - второй по популярности вид навигации в "Яндекс Картах" и "Навигаторе". Ежемесячно навигацией на общественном транспорте пользуются более 26 миллионов пользователей. Также за первое полугодие этого года выросло число скачиваний офлайн-карт: пользователи запускали загрузку на 24% чаще, чем в первом полугодии 2025 года.