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Юрист рассказал, кто имеет право на повышение доплат к пенсии

Юрист рассказал, кто имеет право на повышение доплат к пенсии - 16.09.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, кто имеет право на повышение доплат к пенсии

Бывшие сотрудники летных экипажей гражданской авиации и отдельные категории работников угольной промышленности имеют право на повышение доплат к пенсии четыре... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T02:31+0300

2026-09-16T02:31+0300

2026-09-16T02:31+0300

общество

рудн

социальный фонд

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Бывшие сотрудники летных экипажей гражданской авиации и отдельные категории работников угольной промышленности имеют право на повышение доплат к пенсии четыре раза в год, сообщил РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Станислав Одинцов. Корректировка размера специальной доплаты происходит в первых числах февраля, мая, августа и ноября. "Ежеквартальные корректировки специальной доплаты установлены только для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и для отдельных работников угольной промышленности", - сказал Одинцов. Он уточнил, что пенсия повышается за счет перерасчета ежемесячной доплаты, размер которой зависит от страховых взносов, перечисленных предприятиями в Социальный фонд за предыдущий квартал. По словам Одинцова, летчикам назначают доплату при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если работник прекратил трудовую деятельность по состоянию здоровья, требуемый стаж снижается до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. У большинства шахтеров стаж на подземных и открытых горных работах по добыче угля должен составлять не менее 25 лет. Однако для работников ведущих профессий, например, для горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, этот барьер снижен до 20 лет, заключил специалист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рудн, социальный фонд