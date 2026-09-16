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В Казахстане запустят производство автомобильных дисков полного цикла
В Казахстане запустят производство автомобильных дисков полного цикла - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Казахстане запустят производство автомобильных дисков полного цикла
Производство автомобильных дисков полного цикла, включая добычу алюминия, запустят в Казахстане в 2028 году, говорится в сообщении Eurasian Resources Group... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T10:21+0300
2026-09-16T10:21+0300
2026-09-16T10:21+0300
бизнес
промышленность
казахстан
центральная азия
самрук-казына
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АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Производство автомобильных дисков полного цикла, включая добычу алюминия, запустят в Казахстане в 2028 году, говорится в сообщении Eurasian Resources Group (ERG).
"ERG и Astana Motors совместно с техническим партнером Hyundai SungWoo создадут в Павлодаре первое в Центральной Азии производство автомобильных дисков полного цикла", - говорится в сообщении.
По данным ERG, партнером проекта выступает местная автомобильная компания Astana Motors, объем инвестиций в проект составит 50 миллионов долларов, запуск серийного производства запланирован на 2028 год.
В компании уточнили, что производственная цепочка объединит пять последовательных этапов – от добычи бокситов и производства глинозема до выпуска первичного алюминия, изготовления алюминиевого сплава и производства готовых автомобильных дисков.
В ERG добавили, что проект предусматривает строительство предприятия площадью 16 тысяч квадратных метров. Отмечается, что производственная мощность на первом этапе составит до 500 тысяч автомобильных дисков в год, во второй фазе производство расширят до 1 миллиона дисков в год.
Eurasian Resources Group - диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имеет полностью интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена в 16 странах мира на четырех континентах.
В Казахстане ERG контролирует треть горно-металлургического комплекса и выступает здесь единственным производителем алюминия высоких марок. Правительству республики через госфонд "Самрук-Казына" принадлежит 40% компании.
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бизнес, промышленность, казахстан, центральная азия, самрук-казына
Бизнес, Промышленность, КАЗАХСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Самрук-Казына
В Казахстане запустят производство автомобильных дисков полного цикла
В Казахстане в 2028 году запустят производство автомобильных дисков полного цикла
АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Производство автомобильных дисков полного цикла, включая добычу алюминия, запустят в Казахстане в 2028 году, говорится в сообщении Eurasian Resources Group (ERG).
"ERG и Astana Motors совместно с техническим партнером Hyundai SungWoo создадут в Павлодаре первое в Центральной Азии производство автомобильных дисков полного цикла", - говорится в сообщении.
По данным ERG, партнером проекта выступает местная автомобильная компания Astana Motors, объем инвестиций в проект составит 50 миллионов долларов, запуск серийного производства запланирован на 2028 год.
В компании уточнили, что производственная цепочка объединит пять последовательных этапов – от добычи бокситов и производства глинозема до выпуска первичного алюминия, изготовления алюминиевого сплава и производства готовых автомобильных дисков.
В ERG добавили, что проект предусматривает строительство предприятия площадью 16 тысяч квадратных метров. Отмечается, что производственная мощность на первом этапе составит до 500 тысяч автомобильных дисков в год, во второй фазе производство расширят до 1 миллиона дисков в год.
Eurasian Resources Group - диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имеет полностью интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена в 16 странах мира на четырех континентах.
В Казахстане ERG контролирует треть горно-металлургического комплекса и выступает здесь единственным производителем алюминия высоких марок. Правительству республики через госфонд "Самрук-Казына" принадлежит 40% компании.