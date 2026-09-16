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В Казахстане запустят производство автомобильных дисков полного цикла

В Казахстане запустят производство автомобильных дисков полного цикла - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Казахстане запустят производство автомобильных дисков полного цикла

Производство автомобильных дисков полного цикла, включая добычу алюминия, запустят в Казахстане в 2028 году, говорится в сообщении Eurasian Resources Group... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T10:21+0300

2026-09-16T10:21+0300

2026-09-16T10:21+0300

бизнес

промышленность

казахстан

центральная азия

самрук-казына

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АСТАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Производство автомобильных дисков полного цикла, включая добычу алюминия, запустят в Казахстане в 2028 году, говорится в сообщении Eurasian Resources Group (ERG). "ERG и Astana Motors совместно с техническим партнером Hyundai SungWoo создадут в Павлодаре первое в Центральной Азии производство автомобильных дисков полного цикла", - говорится в сообщении. По данным ERG, партнером проекта выступает местная автомобильная компания Astana Motors, объем инвестиций в проект составит 50 миллионов долларов, запуск серийного производства запланирован на 2028 год. В компании уточнили, что производственная цепочка объединит пять последовательных этапов – от добычи бокситов и производства глинозема до выпуска первичного алюминия, изготовления алюминиевого сплава и производства готовых автомобильных дисков. В ERG добавили, что проект предусматривает строительство предприятия площадью 16 тысяч квадратных метров. Отмечается, что производственная мощность на первом этапе составит до 500 тысяч автомобильных дисков в год, во второй фазе производство расширят до 1 миллиона дисков в год. Eurasian Resources Group - диверсифицированная компания в сфере добычи и переработки природных ресурсов, имеет полностью интегрированные энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена в 16 странах мира на четырех континентах. В Казахстане ERG контролирует треть горно-металлургического комплекса и выступает здесь единственным производителем алюминия высоких марок. Правительству республики через госфонд "Самрук-Казына" принадлежит 40% компании.

казахстан

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бизнес, промышленность, казахстан, центральная азия, самрук-казына