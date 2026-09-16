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Казахстан предложил Корее создать кластер пищевой промышленности
Казахстан предложил Корее создать кластер пищевой промышленности - 16.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан предложил Корее создать кластер пищевой промышленности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил корейским партнерам создать совместный кластер пищевой промышленности для производства, глубокой переработки... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:53+0300
2026-09-16T15:53+0300
2026-09-16T15:53+0300
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казахстан
сеул
корея
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АЛМА-АТА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил корейским партнерам создать совместный кластер пищевой промышленности для производства, глубокой переработки и экспорта продукции.
"Предлагается объединить наши конкурентные преимущества и создать совместный кластер пищевой промышленности, ориентированный на производство, глубокую переработку и экспорт продукции на внешние рынки. Казахстан предлагает корейским компаниям не просто емкий рынок, а широкие возможности для размещения производств, внедрения технологий и выхода на рынки Евразийского континента", - заявил Токаев, выступая на бизнес-саммите "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.
По словам главы Казахстана, агропромышленная продукция республики экспортируется более чем в 70 государств, а объем экспорта достиг 7 миллиардов долларов. Токаев отметил, что Казахстан располагает значительными земельными ресурсами, тогда как Корея обладает передовыми технологиями в сфере высокоэффективного сельского хозяйства.
Проект по созданию совместного кластера пищевой промышленности может открыть новые перспективы для корейского бизнеса и обеспечить мультипликативный эффект для всего региона, подчеркнул президент.
Глава Казахстана 14-16 сентября находится с государственным визитом в Южной Корее по приглашению президента Ли Чжэ Мена. В Сеуле 15 сентября состоялись переговоры лидеров двух стран, а 16 сентября Токаев принял участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея" вместе с президентами Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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бизнес, промышленность, казахстан, сеул, корея, касым-жомарт токаев
Бизнес, Промышленность, КАЗАХСТАН, СЕУЛ, КОРЕЯ, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан предложил Корее создать кластер пищевой промышленности
Токаев предложил корейским партнерам создать совместный кластер пищевой промышленности
АЛМА-АТА, 16 сен - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил корейским партнерам создать совместный кластер пищевой промышленности для производства, глубокой переработки и экспорта продукции.
"Предлагается объединить наши конкурентные преимущества и создать совместный кластер пищевой промышленности, ориентированный на производство, глубокую переработку и экспорт продукции на внешние рынки. Казахстан предлагает корейским компаниям не просто емкий рынок, а широкие возможности для размещения производств, внедрения технологий и выхода на рынки Евразийского континента", - заявил Токаев, выступая на бизнес-саммите "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.
По словам главы Казахстана, агропромышленная продукция республики экспортируется более чем в 70 государств, а объем экспорта достиг 7 миллиардов долларов. Токаев отметил, что Казахстан располагает значительными земельными ресурсами, тогда как Корея обладает передовыми технологиями в сфере высокоэффективного сельского хозяйства.
Проект по созданию совместного кластера пищевой промышленности может открыть новые перспективы для корейского бизнеса и обеспечить мультипликативный эффект для всего региона, подчеркнул президент.
Глава Казахстана 14-16 сентября находится с государственным визитом в Южной Корее по приглашению президента Ли Чжэ Мена. В Сеуле 15 сентября состоялись переговоры лидеров двух стран, а 16 сентября Токаев принял участие в первом саммите "Центральная Азия - Республика Корея" вместе с президентами Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.