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Казахстан закупит у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Казахстан закупит у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа
Казахстан закупит у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа - 16.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан закупит у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа
Казахстан планирует закупить у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа, на следующий год обсуждает поставки в 9 миллиардов кубометров, сообщил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T12:17+0300
2026-09-16T12:17+0300
газ
казахстан
газпром
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан планирует закупить у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа, на следующий год обсуждает поставки в 9 миллиардов кубометров, сообщил журналистам вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев. "Объемы обсуждаются. В этом году у нас были небольшие технические сбои на наших крупных месторождениях. И в прошлом году, если мы, допустим, брали 4 миллиарда (кубометров - ред.), то в этом году - 11 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума. "И на следующий год мы примерно обсуждаем порядка 9 миллиардов (кубометров - ред.)", - добавил вице-министр.
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газ, казахстан, газпром
Газ, КАЗАХСТАН, Газпром
12:17 16.09.2026
 
Казахстан закупит у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа

Казахстан планирует закупить у "Газпрома" 11 миллиардов кубометров газа

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Казахстан планирует закупить у "Газпрома" в 2026 году 11 миллиардов кубометров газа, на следующий год обсуждает поставки в 9 миллиардов кубометров, сообщил журналистам вице-министр энергетики республики Кайырхан Туткышбаев.
"Объемы обсуждаются. В этом году у нас были небольшие технические сбои на наших крупных месторождениях. И в прошлом году, если мы, допустим, брали 4 миллиарда (кубометров - ред.), то в этом году - 11 миллиардов (кубометров - ред.)", - сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
"И на следующий год мы примерно обсуждаем порядка 9 миллиардов (кубометров - ред.)", - добавил вице-министр.
 
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