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В аэропорту "Пулково" нашли 55 кг натуральных волос в багаже петербурженки
В аэропорту "Пулково" нашли 55 кг натуральных волос в багаже петербурженки - 16.09.2026, ПРАЙМ
В аэропорту "Пулково" нашли 55 кг натуральных волос в багаже петербурженки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Пулково" обнаружили 55 килограммов натуральных волос в багаже жительницы Санкт-Петербурга,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:28+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Пулково" обнаружили 55 килограммов натуральных волос в багаже жительницы Санкт-Петербурга, прилетевшей из Дубая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"В аэропорту "Пулково" таможенники обнаружили 55 килограммов натуральных волос общей стоимостью более 2,3 миллиона рублей в багаже петербурженки, прилетевшей в Северную столицу из Дубая", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, девушка привезла 15 полиэтиленовых пакетов, наполненных срезами волос. Пассажирка пояснила, что летала в гости к подруге, которая и попросила ее перевезти в Россию биопротеиновые (искусственные) волосы.
"По словам гражданки, все 55 килограммов волос ввозились исключительно для личных целей. Однако таможенники посчитали, что такая партия не может относиться к товарам для личного пользования, и отправили их на экспертизу, которая установила, что исследуемые объекты являются срезами натуральных женских волос", - сообщает ведомство.
По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товара с его возможной конфискацией.
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В аэропорту "Пулково" нашли 55 кг натуральных волос в багаже петербурженки
В аэропорту "Пулково" обнаружили 55 килограммов натуральных волос у жительницы Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Таможенники в аэропорту "Пулково" обнаружили 55 килограммов натуральных волос в багаже жительницы Санкт-Петербурга, прилетевшей из Дубая, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"В аэропорту "Пулково" таможенники обнаружили 55 килограммов натуральных волос общей стоимостью более 2,3 миллиона рублей в багаже петербурженки, прилетевшей в Северную столицу из Дубая", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, девушка привезла 15 полиэтиленовых пакетов, наполненных срезами волос. Пассажирка пояснила, что летала в гости к подруге, которая и попросила ее перевезти в Россию биопротеиновые (искусственные) волосы.
"По словам гражданки, все 55 килограммов волос ввозились исключительно для личных целей. Однако таможенники посчитали, что такая партия не может относиться к товарам для личного пользования, и отправили их на экспертизу, которая установила, что исследуемые объекты являются срезами натуральных женских волос", - сообщает ведомство.
По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до двукратной стоимости товара с его возможной конфискацией.