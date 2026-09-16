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Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ
Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ - 16.09.2026, ПРАЙМ
Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ
Пророссийский хакер PalachPro рассказал РИА Новости об успешной кибератаке, в результате которой были заблокированы серверы украинской компании Dolya... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:37+0300
2026-09-16T09:37+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пророссийский хакер PalachPro рассказал РИА Новости об успешной кибератаке, в результате которой были заблокированы серверы украинской компании Dolya Communication System - ведущего поставщика средств связи и товаров военного назначения для ВСУ, СБУ и нацгвардии Украины. По его словам, атака затронула серверы и файловый менеджер, в котором хранились и обрабатывались файлы, обеспечивавшие работу всей компании. В результате масштабной DDoS-атаки и других воздействий была нарушена работа ключевых коммуникационных сервисов, а также заблокирован доступ к сайту компании и ее внутреннему документообороту, включая возможность пополнять базу данных новыми заказами от украинских силовиков. "DDoS-атака полностью "положила" указанные сервисы (серверы компании Dolya и мессенджер ВСУ Sonata - ред.). Это означает, что сотрудники компании и ее заказчики на длительный срок лишились доступа к почте, файловому обмену и мессенджеру Sonata. Для самой Dolya Communications атака привела к сбоям в обслуживании клиентов, задержкам в поддержке систем радиосвязи, репутационным потерям и финансовому ущербу", - сказал хакер. Он добавил, что для ВСУ и других украинских силовиков атака привела к временным нарушениям служебных каналов связи при использовании Sonata, проблемам с доступом к технической документации и необходимости оперативно переходить на резервные каналы связи. "Данная атака будет не последней, став примером процесса череды отключений компаний по всей Украине", - подчеркнул хакер. В 2025 году РИА Новости проанализировало открытые данные, в которых указывалось, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems. Она является дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions. Компания вошла в американско-украинский деловой совет, и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и нацгвардия Украины.
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технологии, россия, украина, всу, сбу
Технологии, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, СБУ
09:37 16.09.2026
 
Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ

Российский хакер PalachPro рассказал об успешной кибератаке на серверы украинской компании

© fotolia.com / tashatuvangoDDOS-атака
DDOS-атака - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© fotolia.com / tashatuvango
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пророссийский хакер PalachPro рассказал РИА Новости об успешной кибератаке, в результате которой были заблокированы серверы украинской компании Dolya Communication System - ведущего поставщика средств связи и товаров военного назначения для ВСУ, СБУ и нацгвардии Украины.
По его словам, атака затронула серверы и файловый менеджер, в котором хранились и обрабатывались файлы, обеспечивавшие работу всей компании. В результате масштабной DDoS-атаки и других воздействий была нарушена работа ключевых коммуникационных сервисов, а также заблокирован доступ к сайту компании и ее внутреннему документообороту, включая возможность пополнять базу данных новыми заказами от украинских силовиков.
"DDoS-атака полностью "положила" указанные сервисы (серверы компании Dolya и мессенджер ВСУ Sonata - ред.). Это означает, что сотрудники компании и ее заказчики на длительный срок лишились доступа к почте, файловому обмену и мессенджеру Sonata. Для самой Dolya Communications атака привела к сбоям в обслуживании клиентов, задержкам в поддержке систем радиосвязи, репутационным потерям и финансовому ущербу", - сказал хакер.
Он добавил, что для ВСУ и других украинских силовиков атака привела к временным нарушениям служебных каналов связи при использовании Sonata, проблемам с доступом к технической документации и необходимости оперативно переходить на резервные каналы связи.
"Данная атака будет не последней, став примером процесса череды отключений компаний по всей Украине", - подчеркнул хакер.
В 2025 году РИА Новости проанализировало открытые данные, в которых указывалось, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems. Она является дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions.
Компания вошла в американско-украинский деловой совет, и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и нацгвардия Украины.
 
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