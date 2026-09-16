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Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ

Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ - 16.09.2026, ПРАЙМ

Российский хакер заблокировал сервера поставщика военных товаров для ВСУ

Пророссийский хакер PalachPro рассказал РИА Новости об успешной кибератаке, в результате которой были заблокированы серверы украинской компании Dolya... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T09:37+0300

2026-09-16T09:37+0300

2026-09-16T09:37+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Пророссийский хакер PalachPro рассказал РИА Новости об успешной кибератаке, в результате которой были заблокированы серверы украинской компании Dolya Communication System - ведущего поставщика средств связи и товаров военного назначения для ВСУ, СБУ и нацгвардии Украины. По его словам, атака затронула серверы и файловый менеджер, в котором хранились и обрабатывались файлы, обеспечивавшие работу всей компании. В результате масштабной DDoS-атаки и других воздействий была нарушена работа ключевых коммуникационных сервисов, а также заблокирован доступ к сайту компании и ее внутреннему документообороту, включая возможность пополнять базу данных новыми заказами от украинских силовиков. "DDoS-атака полностью "положила" указанные сервисы (серверы компании Dolya и мессенджер ВСУ Sonata - ред.). Это означает, что сотрудники компании и ее заказчики на длительный срок лишились доступа к почте, файловому обмену и мессенджеру Sonata. Для самой Dolya Communications атака привела к сбоям в обслуживании клиентов, задержкам в поддержке систем радиосвязи, репутационным потерям и финансовому ущербу", - сказал хакер. Он добавил, что для ВСУ и других украинских силовиков атака привела к временным нарушениям служебных каналов связи при использовании Sonata, проблемам с доступом к технической документации и необходимости оперативно переходить на резервные каналы связи. "Данная атака будет не последней, став примером процесса череды отключений компаний по всей Украине", - подчеркнул хакер. В 2025 году РИА Новости проанализировало открытые данные, в которых указывалось, что производителем Sonata выступает украинская компания Dolya Communication Systems. Она является дилером и партнером американской корпорации Motorola Solutions. Компания вошла в американско-украинский деловой совет, и ей "даны полномочия на право экспорта и импорта товаров военного назначения". Ключевыми заказчиками Dolya указаны ВСУ, СБУ и нацгвардия Украины.

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технологии, россия, украина, всу, сбу