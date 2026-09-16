https://1prime.ru/20260916/kitay-873344522.html
Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива
Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива - 16.09.2026, ПРАЙМ
Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива
Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива и стабильности международных перевозок энергоносителей, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:52+0300
2026-09-16T11:52+0300
2026-09-16T11:52+0300
китай
ормузский пролив
иран
ван и
аббас аракчи
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_0:62:1500:906_1920x0_80_0_0_4dfe1980b93ed3c2b329149ad2977a1e.jpg
ПЕКИН, 16 сен - ПРАЙМ. Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива и стабильности международных перевозок энергоносителей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Министр иностранных дел Китая Ван И в среду провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. "Мы призываем все стороны принять эффективные меры, как можно скорее открыть Ормузский пролив, обеспечить безопасность и бесперебойность международных морских путей, а также стабильность международных перевозок энергоресурсов и глобальных производственно-сбытовых цепочек", - заявил он, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).
китай
ормузский пролив
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_106:0:1395:967_1920x0_80_0_0_a211a7df70385193145133a8cb829b29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ормузский пролив, иран, ван и, аббас аракчи
КИТАЙ, Ормузский пролив, ИРАН, Ван И, Аббас Аракчи
Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива
Ван И: Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормуза