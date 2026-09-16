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Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива

Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива - 16.09.2026, ПРАЙМ

Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива

Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива и стабильности международных перевозок энергоносителей, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T11:52+0300

2026-09-16T11:52+0300

2026-09-16T11:52+0300

китай

ормузский пролив

иран

ван и

аббас аракчи

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ПЕКИН, 16 сен - ПРАЙМ. Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива и стабильности международных перевозок энергоносителей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Министр иностранных дел Китая Ван И в среду провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. "Мы призываем все стороны принять эффективные меры, как можно скорее открыть Ормузский пролив, обеспечить безопасность и бесперебойность международных морских путей, а также стабильность международных перевозок энергоресурсов и глобальных производственно-сбытовых цепочек", - заявил он, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).

китай

ормузский пролив

иран

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китай, ормузский пролив, иран, ван и, аббас аракчи