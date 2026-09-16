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Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива
Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива - 16.09.2026, ПРАЙМ
Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива
Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива и стабильности международных перевозок энергоносителей, заявил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T11:52+0300
2026-09-16T11:52+0300
китай
ормузский пролив
иран
ван и
аббас аракчи
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ПЕКИН, 16 сен - ПРАЙМ. Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива и стабильности международных перевозок энергоносителей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Министр иностранных дел Китая Ван И в среду провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. "Мы призываем все стороны принять эффективные меры, как можно скорее открыть Ормузский пролив, обеспечить безопасность и бесперебойность международных морских путей, а также стабильность международных перевозок энергоресурсов и глобальных производственно-сбытовых цепочек", - заявил он, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).
китай
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китай, ормузский пролив, иран, ван и, аббас аракчи
КИТАЙ, Ормузский пролив, ИРАН, Ван И, Аббас Аракчи
11:52 16.09.2026
 
Китай призвал принять меры для скорейшего открытия Ормузского пролива

Ван И: Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормуза

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© fotolia.com / believeinme33
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ПЕКИН, 16 сен - ПРАЙМ. Китай призывает все стороны принять эффективные меры для скорейшего открытия Ормузского пролива и стабильности международных перевозок энергоносителей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Министр иностранных дел Китая Ван И в среду провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
"Мы призываем все стороны принять эффективные меры, как можно скорее открыть Ормузский пролив, обеспечить безопасность и бесперебойность международных морских путей, а также стабильность международных перевозок энергоресурсов и глобальных производственно-сбытовых цепочек", - заявил он, его слова приводит Центральное телевидение Китая (CCTV).
 
КИТАЙОрмузский проливИРАНВан ИАббас Аракчи
 
 
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