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КНДР хочет получить у США право на обогащение урана - 16.09.2026, ПРАЙМ
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КНДР хочет получить у США право на обогащение урана
КНДР хочет получить у США право на обогащение урана - 16.09.2026, ПРАЙМ
КНДР хочет получить у США право на обогащение урана
Республика Корея обсуждает с США вопрос получения обогащенного урана и хочет добиться права на обогащение для реализации плана по строительству собственной... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T01:46+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Республика Корея обсуждает с США вопрос получения обогащенного урана и хочет добиться права на обогащение для реализации плана по строительству собственной атомной подводной лодки, заявил северокорейский обозреватель по вопросам международной безопасности Чвэ Чу Хен. "Сеул предложил Вашингтону вопрос по обеспечению обогащенного урана для ядерного топлива и вопрос по внесению поправок в "Соглашение об атомной энергии между США и Республикой Кореей" для приобретения права на обогащение, чтобы выполнить план построения собственной атомной подлодки", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) слова обозревателя. Он отметил, что и Япония также поднимала вопрос о возможности создания собственных подводных лодок. По мнению эксперта, такая реальность подтверждает, что замысел Вашингтона AUKUS 2.0, позволяющий передачу военной ядерной технологии неядерным союзникам, перешел к этапу активного расширения. AUKUS - трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США в области безопасности, предусматривающее, в частности, создание для Австралии флота атомных подводных лодок.
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мировая экономика, сша, вашингтон, австралия
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, АВСТРАЛИЯ
01:46 16.09.2026
 
КНДР хочет получить у США право на обогащение урана

ЦТАК: КНДР хочет получить у США право на обогащение урана для атомной подлодки

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Республика Корея обсуждает с США вопрос получения обогащенного урана и хочет добиться права на обогащение для реализации плана по строительству собственной атомной подводной лодки, заявил северокорейский обозреватель по вопросам международной безопасности Чвэ Чу Хен.
"Сеул предложил Вашингтону вопрос по обеспечению обогащенного урана для ядерного топлива и вопрос по внесению поправок в "Соглашение об атомной энергии между США и Республикой Кореей" для приобретения права на обогащение, чтобы выполнить план построения собственной атомной подлодки", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) слова обозревателя.
Он отметил, что и Япония также поднимала вопрос о возможности создания собственных подводных лодок. По мнению эксперта, такая реальность подтверждает, что замысел Вашингтона AUKUS 2.0, позволяющий передачу военной ядерной технологии неядерным союзникам, перешел к этапу активного расширения.
AUKUS - трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США в области безопасности, предусматривающее, в частности, создание для Австралии флота атомных подводных лодок.
 
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