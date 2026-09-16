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Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН

Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН - 16.09.2026, ПРАЙМ

Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерреш. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:46+0300

2026-09-16T19:46+0300

2026-09-16T19:46+0300

мировая экономика

украина

ближний восток

антониу гутерреш

оон

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ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерреш. "Когда мы видим конфликт России и Украины и когда мы видим весь Ближний Восток в целом, с каждым днем ситуация становится немного хуже. Нигде нет улучшений. Когда ситуация развивается таким образом, мы подвергаемся серьезному риску взрыва, который может привести к катастрофической ситуации с абсолютно разрушительными последствиями на глобальном уровне", - сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в ООН. Он также пообещал, что в предстоящие месяцы Всемирная Организация сделает все возможное для борьбы с темы вызовами, которые стоят перед ней.

украина

ближний восток

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мировая экономика, украина, ближний восток, антониу гутерреш, оон