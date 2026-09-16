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Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН
Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН - 16.09.2026, ПРАЙМ
Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН
Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерреш. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:46+0300
2026-09-16T19:46+0300
мировая экономика
украина
ближний восток
антониу гутерреш
оон
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ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерреш. "Когда мы видим конфликт России и Украины и когда мы видим весь Ближний Восток в целом, с каждым днем ситуация становится немного хуже. Нигде нет улучшений. Когда ситуация развивается таким образом, мы подвергаемся серьезному риску взрыва, который может привести к катастрофической ситуации с абсолютно разрушительными последствиями на глобальном уровне", - сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в ООН. Он также пообещал, что в предстоящие месяцы Всемирная Организация сделает все возможное для борьбы с темы вызовами, которые стоят перед ней.
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мировая экономика, украина, ближний восток, антониу гутерреш, оон
Мировая экономика, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Антониу Гутерреш, ООН
19:46 16.09.2026
 
Кризисы на Украине и Ближнем Востоке грозят катастрофой, заявил генсек ООН

Генсек ООН Гутерреш: конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру катастрофой

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ООН, 16 сен - ПРАЙМ. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке грозят всему миру "взрывом" с разрушительными последствиями, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Когда мы видим конфликт России и Украины и когда мы видим весь Ближний Восток в целом, с каждым днем ситуация становится немного хуже. Нигде нет улучшений. Когда ситуация развивается таким образом, мы подвергаемся серьезному риску взрыва, который может привести к катастрофической ситуации с абсолютно разрушительными последствиями на глобальном уровне", - сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в ООН.
Он также пообещал, что в предстоящие месяцы Всемирная Организация сделает все возможное для борьбы с темы вызовами, которые стоят перед ней.
 
Мировая экономикаУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКАнтониу ГутеррешООН
 
 
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