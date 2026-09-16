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Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54% - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54%
Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54% - 16.09.2026, ПРАЙМ
Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54%
Суммарный чистый тоннаж контейнеровозов, прошедших через Суэцкий канал, за январь-август 2026 года вырос на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T19:16+0300
2026-09-16T19:23+0300
бизнес
россия
суэцкий канал
бельгия
китай
maersk
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Суммарный чистый тоннаж контейнеровозов, прошедших через Суэцкий канал, за январь-август 2026 года вырос на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило управление Суэцкого канала. "За первые восемь месяцев года чистый тоннаж контейнеровозов составил около 72,1 миллиона тонн против 46,7 миллиона тонн годом ранее. Таким образом, показатель увеличился на 25,4 миллиона тонн, или на 54,2%" - заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа. В администрации отметили, что рост свидетельствует об улучшении судоходства и восстановлении крупных международных торговых маршрутов, проходящих через Суэцкий канал. В среду через канал впервые прошел один из крупнейших контейнеровозов в мире OOCL PORTUGAL, следовавший из Бельгии в Китай. Судно длиной около 400 метров и шириной 61,3 метра имеет полную грузоподъемность 247 тысяч тонн и может перевозить до 24 тысяч контейнеров. По словам Рабиа, этот рейс стал первым для COSCO SHIPPING Lines через Суэцкий канал в южном направлении после обострения ситуации в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Глава администрации добавил, что канал восстановил ряд сервисов крупнейших судоходных компаний, включая французскую CMA CGM, датскую Maersk, MSC, немецкую Hapag-Lloyd и китайскую COSCO, работающих на маршруте между Европой и Азией.
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бизнес, россия, суэцкий канал, бельгия, китай, maersk
Бизнес, РОССИЯ, Суэцкий канал, БЕЛЬГИЯ, КИТАЙ, Maersk
19:16 16.09.2026 (обновлено: 19:23 16.09.2026)
 
Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54%

Чистый тоннаж контейнеровозов, прошедших через Суэцкий канал в 2026 году, вырос на 54,2%

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Суммарный чистый тоннаж контейнеровозов, прошедших через Суэцкий канал, за январь-август 2026 года вырос на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило управление Суэцкого канала.
"За первые восемь месяцев года чистый тоннаж контейнеровозов составил около 72,1 миллиона тонн против 46,7 миллиона тонн годом ранее. Таким образом, показатель увеличился на 25,4 миллиона тонн, или на 54,2%" - заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.
В администрации отметили, что рост свидетельствует об улучшении судоходства и восстановлении крупных международных торговых маршрутов, проходящих через Суэцкий канал.
В среду через канал впервые прошел один из крупнейших контейнеровозов в мире OOCL PORTUGAL, следовавший из Бельгии в Китай. Судно длиной около 400 метров и шириной 61,3 метра имеет полную грузоподъемность 247 тысяч тонн и может перевозить до 24 тысяч контейнеров. По словам Рабиа, этот рейс стал первым для COSCO SHIPPING Lines через Суэцкий канал в южном направлении после обострения ситуации в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.
Глава администрации добавил, что канал восстановил ряд сервисов крупнейших судоходных компаний, включая французскую CMA CGM, датскую Maersk, MSC, немецкую Hapag-Lloyd и китайскую COSCO, работающих на маршруте между Европой и Азией.
 
БизнесРОССИЯСуэцкий каналБЕЛЬГИЯКИТАЙMaersk
 
 
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