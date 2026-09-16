https://1prime.ru/20260916/kontejnerovozy-873363689.html

Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54%

Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54% - 16.09.2026, ПРАЙМ

Объем перевозок контейнерных грузов через Суэцкий канал вырос на 54%

Суммарный чистый тоннаж контейнеровозов, прошедших через Суэцкий канал, за январь-август 2026 года вырос на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T19:16+0300

2026-09-16T19:16+0300

2026-09-16T19:23+0300

бизнес

россия

суэцкий канал

бельгия

китай

maersk

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873363689.jpg?1789575798

МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Суммарный чистый тоннаж контейнеровозов, прошедших через Суэцкий канал, за январь-август 2026 года вырос на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило управление Суэцкого канала. "За первые восемь месяцев года чистый тоннаж контейнеровозов составил около 72,1 миллиона тонн против 46,7 миллиона тонн годом ранее. Таким образом, показатель увеличился на 25,4 миллиона тонн, или на 54,2%" - заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа. В администрации отметили, что рост свидетельствует об улучшении судоходства и восстановлении крупных международных торговых маршрутов, проходящих через Суэцкий канал. В среду через канал впервые прошел один из крупнейших контейнеровозов в мире OOCL PORTUGAL, следовавший из Бельгии в Китай. Судно длиной около 400 метров и шириной 61,3 метра имеет полную грузоподъемность 247 тысяч тонн и может перевозить до 24 тысяч контейнеров. По словам Рабиа, этот рейс стал первым для COSCO SHIPPING Lines через Суэцкий канал в южном направлении после обострения ситуации в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Глава администрации добавил, что канал восстановил ряд сервисов крупнейших судоходных компаний, включая французскую CMA CGM, датскую Maersk, MSC, немецкую Hapag-Lloyd и китайскую COSCO, работающих на маршруте между Европой и Азией.

суэцкий канал

бельгия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, суэцкий канал, бельгия, китай, maersk