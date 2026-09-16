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Южная Корея нарастила импорт косметики и БАДов из России
Южная Корея нарастила импорт косметики и БАДов из России - 16.09.2026, ПРАЙМ
Южная Корея нарастила импорт косметики и БАДов из России
Южная Корея в августе нарастила импорт из России компонентов животного происхождения для косметики, БАДов и парфюмерии – в частности, амбры, мускуса и пантов... | 16.09.2026, ПРАЙМ
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южная корея
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в августе нарастила импорт из России компонентов животного происхождения для косметики, БАДов и парфюмерии – в частности, амбры, мускуса и пантов марала - до максимальных за два года 4,8 миллиона долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Объем поставок в месячном выражении вырос почти в четыре раза. Более высокое значение ведомство в прошлый раз фиксировало в августе 2024 года - тогда экспорт из России в Южную Корею достигал 5,3 миллиона долларов.
Россия в августе стала крупнейшим продавцом такой продукции в Южную Корею. Кроме того, небольшие объемы страна импортировала также из Уганды (300 тысяч долларов) и Австралии (141 тысяча долларов).
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Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Уганда, АВСТРАЛИЯ
Южная Корея нарастила импорт косметики и БАДов из России
Южная Корея в августе нарастила импорт из России амбры, мускуса и пантов марала
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Южная Корея в августе нарастила импорт из России компонентов животного происхождения для косметики, БАДов и парфюмерии – в частности, амбры, мускуса и пантов марала - до максимальных за два года 4,8 миллиона долларов, следует из данных южнокорейской таможни, которые изучило РИА Новости.
Объем поставок в месячном выражении вырос почти в четыре раза. Более высокое значение ведомство в прошлый раз фиксировало в августе 2024 года - тогда экспорт из России в Южную Корею достигал 5,3 миллиона долларов.
Россия в августе стала крупнейшим продавцом такой продукции в Южную Корею. Кроме того, небольшие объемы страна импортировала также из Уганды (300 тысяч долларов) и Австралии (141 тысяча долларов).