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Компании Южной Кореи реализуют в Туркмении 17 инвестиционных проектов
Компании Южной Кореи реализуют в Туркмении 17 инвестиционных проектов - 16.09.2026, ПРАЙМ
Компании Южной Кореи реализуют в Туркмении 17 инвестиционных проектов
Компании Южной Кореи реализуют в Туркмении 17 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 12 миллиардов долларов, заявил туркменский президент Сердар... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:39+0300
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мировая экономика
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центральная азия
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 16 сен – ПРАЙМ. Компании Южной Кореи реализуют в Туркмении 17 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 12 миллиардов долларов, заявил туркменский президент Сердар Бердымухамедов. "На сегодняшний день в Туркменистане при участии корейских компаний зарегистрировано 17 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 12 миллиардов американских долларов", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова, которые он сказал на туркмено-корейском бизнес-форуме. Он отметил, что Туркмения заинтересована в привлечении корейских технологий и инвестиций в нефтегазохимическую, химическую, энергетическую и транспортную отрасли. Среди перспективных направлений сотрудничества туркменский лидер выделил развитие транспортно-логистической инфраструктуры. "Туркменистан обладает большими возможностями для укрепления своей позиции в качестве важного транспортно-логистического центра Евразийского континента, соединяющего Центральную Азию с Каспийским регионом и другими направлениями международных транспортных коридоров. Мы готовы рассмотреть участие корейских компаний в соответствующих проектах по созданию инфраструктурных систем", – отметил Бердымухамедов. Он подчеркнул, что Туркмения готова создавать необходимые условия и оказывать всестороннюю поддержку корейскому бизнесу для реализации совместных проектов в стране. Бизнес-форум проходит в рамках государственного визита президента Туркмении в Южную Корею. В среду Бердымухамедов примет участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея". В рамках визита также состоялось подписание двусторонних документов. В их числе меморандумы о взаимопонимании между Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) и компанией YuhanTech в области внедрения инноваций в техническое обслуживание и повышения эффективности производства, между министерством автомобильного транспорта Туркмении и компанией Hyundai Corporation, между министерством связи Туркмении и компанией LS Cable & System, между судостроительным и судоремонтным заводом "Балкан" и компанией Yousung. Кроме того, государственный комитет водного хозяйства Туркмении и компания Daewoo Engineering & Construction подписали меморандум о сотрудничестве по проекту реконструкции действующих водохозяйственных объектов на участке 850-1100 километров реки Каракум, а также строительства новых водохозяйственных объектов. Помимо этого, был подписан еще ряд документов.
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мировая экономика, туркмения, южная корея, центральная азия, сердар бердымухамедов
Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Сердар Бердымухамедов
Компании Южной Кореи реализуют в Туркмении 17 инвестиционных проектов
Президент Туркмении Бердымухамедов: компании Южной Кореи реализуют 17 инвестпроектов
АШХАБАД, 16 сен – ПРАЙМ. Компании Южной Кореи реализуют в Туркмении 17 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 12 миллиардов долларов, заявил туркменский президент Сердар Бердымухамедов.
"На сегодняшний день в Туркменистане при участии корейских компаний зарегистрировано 17 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 12 миллиардов американских долларов", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова, которые он сказал на туркмено-корейском бизнес-форуме.
Он отметил, что Туркмения
заинтересована в привлечении корейских технологий и инвестиций в нефтегазохимическую, химическую, энергетическую и транспортную отрасли. Среди перспективных направлений сотрудничества туркменский лидер выделил развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
"Туркменистан обладает большими возможностями для укрепления своей позиции в качестве важного транспортно-логистического центра Евразийского континента, соединяющего Центральную Азию
с Каспийским регионом и другими направлениями международных транспортных коридоров. Мы готовы рассмотреть участие корейских компаний в соответствующих проектах по созданию инфраструктурных систем", – отметил Бердымухамедов
.
Он подчеркнул, что Туркмения готова создавать необходимые условия и оказывать всестороннюю поддержку корейскому бизнесу для реализации совместных проектов в стране.
Бизнес-форум проходит в рамках государственного визита президента Туркмении в Южную Корею
. В среду Бердымухамедов примет участие в первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея".
В рамках визита также состоялось подписание двусторонних документов. В их числе меморандумы о взаимопонимании между Туркменбашинским комплексом нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) и компанией YuhanTech в области внедрения инноваций в техническое обслуживание и повышения эффективности производства, между министерством автомобильного транспорта Туркмении и компанией Hyundai Corporation, между министерством связи Туркмении и компанией LS Cable & System, между судостроительным и судоремонтным заводом "Балкан" и компанией Yousung.
Кроме того, государственный комитет водного хозяйства Туркмении и компания Daewoo Engineering & Construction подписали меморандум о сотрудничестве по проекту реконструкции действующих водохозяйственных объектов на участке 850-1100 километров реки Каракум, а также строительства новых водохозяйственных объектов. Помимо этого, был подписан еще ряд документов.