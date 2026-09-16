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В Крыму начали сбор винограда урожая 2026 года

В Крыму начали сбор винограда урожая 2026 года - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Крыму начали сбор винограда урожая 2026 года

Винодельческие и виноградарские предприятия Крыма начали сбор винограда урожая 2026 года в Крыму, уже собраны первые 12 тысяч тонн ягоды для производства вин,... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T08:32+0300

2026-09-16T08:32+0300

2026-09-16T08:32+0300

сельское хозяйство

промышленность

крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Винодельческие и виноградарские предприятия Крыма начали сбор винограда урожая 2026 года в Крыму, уже собраны первые 12 тысяч тонн ягоды для производства вин, сообщили РИА Новости в минсельхозе республики. "На полуострове в первой декаде сентября дан старт полномасштабной производственной уборке винограда. По оперативным данным, на данный момент уже убрано 12 тысячи тонн винограда с площади 2 тысячи гектаров", - сообщили в пресс-службе. Общая уборочная площадь в сельхозпредприятиях (без учета личных хозяйств) составляет 16 тысяч гектаров, уточнили в минсельхозе. Сбор винограда идет и в Севастопольском регионе, там в текущем году ожидают урожай технических сортов, используемых для виноделия, в 27 тысяч тонн, что на 6 тысяч превышает урожай 2025 года, сообщил накануне губернатор Михаил Развожаев.

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сельское хозяйство, промышленность, крым, михаил развожаев