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На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо

На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо - 16.09.2026, ПРАЙМ

На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо

Банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо со среды вводят в обращение на Кубе, передает агентство Prensa Latina. | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:15+0300

2026-09-16T14:15+0300

2026-09-16T14:18+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо со среды вводят в обращение на Кубе, передает агентство Prensa Latina. "Сегодня на Кубе начнут циркулировать банкноты номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо в рамках мер, направленных на упрощение банковских операций и адаптацию денежных знаков к текущим экономическим условиям", - отметило СМИ. В апреле текущего года с теми же целями были запущены в обращение купюры в 2 и 5 тысяч песо.

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финансы, банки, куба