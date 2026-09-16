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На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо - 16.09.2026, ПРАЙМ
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На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо
На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо - 16.09.2026, ПРАЙМ
На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо
Банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо со среды вводят в обращение на Кубе, передает агентство Prensa Latina. | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:15+0300
2026-09-16T14:18+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо со среды вводят в обращение на Кубе, передает агентство Prensa Latina. "Сегодня на Кубе начнут циркулировать банкноты номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо в рамках мер, направленных на упрощение банковских операций и адаптацию денежных знаков к текущим экономическим условиям", - отметило СМИ. В апреле текущего года с теми же целями были запущены в обращение купюры в 2 и 5 тысяч песо.
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192
40
192
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финансы, банки, куба
Финансы, Банки, КУБА
14:15 16.09.2026 (обновлено: 14:18 16.09.2026)
 
На Кубе введут в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо

Prensa Latina: на Кубе вводят в обращение банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - ПРАЙМ. Банкноты номиналом в 10 и 20 тысяч песо со среды вводят в обращение на Кубе, передает агентство Prensa Latina.
"Сегодня на Кубе начнут циркулировать банкноты номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо в рамках мер, направленных на упрощение банковских операций и адаптацию денежных знаков к текущим экономическим условиям", - отметило СМИ.
В апреле текущего года с теми же целями были запущены в обращение купюры в 2 и 5 тысяч песо.
 
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