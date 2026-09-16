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Курс юаня во второй половине дня вернулся к незначительному росту
Курс юаня во второй половине дня вернулся к незначительному росту - 16.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня во второй половине дня вернулся к незначительному росту
Курс китайской валюты по отношению к российской во второй половине сессии вернулся к незначительному росту относительно предыдущего закрытия, следует из данных... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:48+0300
2026-09-16T17:48+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во второй половине сессии вернулся к незначительному росту относительно предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.21 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 12,58 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,49-12,61 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,55 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,35 рубля. Рубль в боковике "Текущие условия указывают на низкую волатильность курса в течение дня. Ключевыми факторами выступают сокращение в сентябре закупок валюты Минфином в три раза и пауза в монетарных действиях ЦБ. Параллельно рынок нефти демонстрирует рост: котировки обновили весенние максимумы", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,78% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,03% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.23 мск снижалась на 1,7%, до 106,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 99,7 пункта. Прогнозы Российский валютный рынок по-прежнему остается чувствительным к внешнему фону и динамике мирового спроса на доллар, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в пределах 82-87,50 рубля, евро - 95-101 рубль, юаня - 12,20-12,95 рубля", - добавляет она. От ослабления рубля помогают относительно высокие процентные ставки в экономике, а также предстоящий налоговый период в конце сентября, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "При прочих равных валютные курсы на этом фоне в ближайшие дни могут колебаться в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро", - оценивает он.
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рынок, торги, минфин, риком-траст
Рынок, Торги, Минфин, РИКОМ-ТРАСТ
Курс юаня во второй половине дня вернулся к незначительному росту
Курс юаня на Мосбирже во второй половине дня вернулся к незначительному росту
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во второй половине сессии вернулся к незначительному росту относительно предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.21 мск повышался на 1 копейку (+0,1%), до 12,58 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,49-12,61 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,55 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,35 рубля.
"Текущие условия указывают на низкую волатильность курса в течение дня. Ключевыми факторами выступают сокращение в сентябре закупок валюты Минфином в три раза и пауза в монетарных действиях ЦБ. Параллельно рынок нефти демонстрирует рост: котировки обновили весенние максимумы", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-Траст".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,78% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,03% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.23 мск снижалась на 1,7%, до 106,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,1%, до 99,7 пункта.
Российский валютный рынок по-прежнему остается чувствительным к внешнему фону и динамике мирового спроса на доллар, считает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "На текущей неделе ожидаем колебания курса доллара в пределах 82-87,50 рубля, евро - 95-101 рубль, юаня - 12,20-12,95 рубля", - добавляет она.
От ослабления рубля помогают относительно высокие процентные ставки в экономике, а также предстоящий налоговый период в конце сентября, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"При прочих равных валютные курсы на этом фоне в ближайшие дни могут колебаться в диапазонах 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро", - оценивает он.