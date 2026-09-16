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Рубль в боковике: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Рубль в боковике: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 16.09.2026, ПРАЙМ

Рубль в боковике: аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели незначительно и разнонаправленно менялся около уровня предыдущего закрытия и все же... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T20:54+0300

2026-09-16T20:54+0300

2026-09-16T20:54+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в середине недели незначительно и разнонаправленно менялся около уровня предыдущего закрытия и все же символически вырос по итогам дня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку и составил 12,58 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,49-12,61 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,36 рубля. Рубль в боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели продолжил разнонаправленные колебания относительно уровня предыдущего закрытия. "Курсы валют остаются относительно стабильными. Рубль периодически пытается улучшить свои позиции. На рынок начала поступать выручка, сформированная уже по более высоким ценам июля – начала августа. Кроме того, в пользу рубля играют сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% и снижение объема покупок валюты Минфином по бюджетному правилу", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.41 мск падала на 2,8% - до 105,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,7 пункта. По итогам четырех прошедших в июле-сентябре аукционных дней объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 1,241 триллиона рублей (по номиналу), а объем привлечения – 1,134 триллиона, обеспечив на 75,6% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 1,5 триллиона рублей, отмечает Александр Ермак из ИК "Регион". "Для выполнения квартального плана привлечения Минфину в оставшееся время необходимо еженедельно размещать по 183,2 миллиарда рублей, что на 71% выше еженедельного объема по изначальному квартальному графику, который составлял 107,1 миллиарда", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. Прогнозы В четверг курс юаня, вероятно, продолжит пребывать внутри диапазона 12,45-12,65 рубля, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Не за горами фискальный период сентября, в связи с чем уверенности у рубля может стать чуть больше, говорит Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Не исключаем курсы у 83 рублей за доллар и под 12,4 рубля за юань на будущей неделе, при этом волатильность может периодически возрастать, особенно на фоне геополитических сигналов. На этой неделе ожидаем сохранения курсов, соответственно, в области 84-85 рублей и 12,5-12,6 рубля", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, минфин, рубль, валюта, доллар сша, юань, курсы валют