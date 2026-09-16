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Кузбасс в августе отгрузил на 9,5% больше угля, чем в 2025 году

Кузбасс в августе отгрузил на 9,5% больше угля, чем в 2025 году - 16.09.2026, ПРАЙМ

Кузбасс в августе отгрузил на 9,5% больше угля, чем в 2025 году

Кузбасс в августе текущего года отгрузил на 9,5% больше угля по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство угольной промышленности... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T07:22+0300

2026-09-16T07:22+0300

2026-09-16T07:22+0300

промышленность

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 16 сен - ПРАЙМ. Кузбасс в августе текущего года отгрузил на 9,5% больше угля по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает министерство угольной промышленности региона. "Отгрузка угля в Кузбассе во все направления по итогам августа составила 14,9 миллиона тонн, что больше относительно аналогичного периода 2025 года на 1,3 миллиона тонн, или на 9,5%. В том числе на экспорт 8,9 миллиона тонн (+0,5 млн тонн к уровню 2025 года или +6,1%). В восточном направлении при плане 4,481 миллиона тонн отгружено 4,512 миллиона тонн, что на 7,7%, или 0,3 миллиона тонн, больше соответствующего периода 2025 года, но не покрывает допущенных из-за схода вагонов в июле потерь (0,1 миллиона тонн)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в северо-западном направлении отгружено 4,06 миллиона тонн (+1,33 миллиона тонн к уровню 2025 года, или +48,4%); в южном направлении 0,09 миллиона тонн (-1,2 миллиона тонн к уровню 2025 года, или -93,2%). По данным министерства, общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки за август 2026 года составила 12 миллионов тонн, что на 2,5% выше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года и составила 78,4% от добычи.

кузбасс

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промышленность, кузбасс