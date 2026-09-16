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Лантратова рассказала о повышении пенсии за труд в сельском хозяйстве
Лантратова рассказала о повышении пенсии за труд в сельском хозяйстве - 16.09.2026, ПРАЙМ
Лантратова рассказала о повышении пенсии за труд в сельском хозяйстве
Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:50+0300
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общество
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что для жителей сельской местности предусмотрены определенные меры поддержки, в том числе сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, помощь со строительством и ремонтом жилья, а также программы "Земский доктор" и "Земский учитель" с выплатами от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
"Есть меры и для тех, кто десятилетиями работал на земле. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рублей в месяц", - рассказала Лантратова.
По ее словам, в этом вопросе следует помнить про детали. Так, например, если человек уже получил право на сельскую доплату, последующий переезд в город не лишает его выплаты.
"Нужно добиться, чтобы расстояние до большого города не превращалось в расстояние до собственных прав. И чтобы человек, выбирающий жизнь и работу на селе, понимал: государство не просит его мириться с меньшими возможностями. Напротив - помогает эти возможности создать", - подчеркнула Лантратова.
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россия, общество
Лантратова рассказала о повышении пенсии за труд в сельском хозяйстве
Омбудсмен Лантратова: работающие в сельском хозяйстве пенсионеры имеют право на доплату
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что для жителей сельской местности предусмотрены определенные меры поддержки, в том числе сельская ипотека со ставкой до 3% годовых, помощь со строительством и ремонтом жилья, а также программы "Земский доктор" и "Земский учитель" с выплатами от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.
"Есть меры и для тех, кто десятилетиями работал на земле. Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рублей в месяц", - рассказала Лантратова.
По ее словам, в этом вопросе следует помнить про детали. Так, например, если человек уже получил право на сельскую доплату, последующий переезд в город не лишает его выплаты.
"Нужно добиться, чтобы расстояние до большого города не превращалось в расстояние до собственных прав. И чтобы человек, выбирающий жизнь и работу на селе, понимал: государство не просит его мириться с меньшими возможностями. Напротив - помогает эти возможности создать", - подчеркнула Лантратова.