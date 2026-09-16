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В Латвии забастовка работников транспорта затронет до 60 тысяч пассажиров - 16.09.2026, ПРАЙМ
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В Латвии забастовка работников транспорта затронет до 60 тысяч пассажиров
В Латвии забастовка работников транспорта затронет до 60 тысяч пассажиров - 16.09.2026, ПРАЙМ
В Латвии забастовка работников транспорта затронет до 60 тысяч пассажиров
Забастовка работников общественного транспорта в Латвии в среду затронет до 60 тысяч пассажиров, будут отменены до 3 тысяч рейсов, сообщает латвийский новостной | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T09:50+0300
2026-09-16T09:50+0300
бизнес
мировая экономика
латвия
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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Забастовка работников общественного транспорта в Латвии в среду затронет до 60 тысяч пассажиров, будут отменены до 3 тысяч рейсов, сообщает латвийский новостной портал Press LV. "Сегодня, 16 сентября, в Латвии проходит акция протеста "День без регионального общественного транспорта". В ней участвуют восемь перевозчиков, поэтому в течение всего дня часть региональных автобусов не выйдет на маршруты, могут быть отменены до 3 тысяч рейсов, а изменения затронут до 60 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что однодневная акция протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков грозит обернуться транспортным параличом в республике. Официально подтвердили участие в забастовке восемь региональных перевозчиков, и только четыре будут продолжать работать. Для некоторых участников акции штрафы за невыполненные рейсы могут превысить 100 тысяч евро. По сообщению СМИ, участвующие в забастовке транспортные компании объясняют протест нерешенным вопросом индексации долгосрочных договоров и ростом расходов. Если договориться с государством не удастся, перевозчики рассматривают возможность новой акции 30 сентября.
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бизнес, мировая экономика, латвия
Бизнес, Мировая экономика, ЛАТВИЯ
09:50 16.09.2026
 
В Латвии забастовка работников транспорта затронет до 60 тысяч пассажиров

Press LV: забастовка работников транспорта в Латвии затронет до 60 тысяч пассажиров

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Забастовка работников общественного транспорта в Латвии в среду затронет до 60 тысяч пассажиров, будут отменены до 3 тысяч рейсов, сообщает латвийский новостной портал Press LV.
"Сегодня, 16 сентября, в Латвии проходит акция протеста "День без регионального общественного транспорта". В ней участвуют восемь перевозчиков, поэтому в течение всего дня часть региональных автобусов не выйдет на маршруты, могут быть отменены до 3 тысяч рейсов, а изменения затронут до 60 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что однодневная акция протеста Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков грозит обернуться транспортным параличом в республике. Официально подтвердили участие в забастовке восемь региональных перевозчиков, и только четыре будут продолжать работать. Для некоторых участников акции штрафы за невыполненные рейсы могут превысить 100 тысяч евро.
По сообщению СМИ, участвующие в забастовке транспортные компании объясняют протест нерешенным вопросом индексации долгосрочных договоров и ростом расходов. Если договориться с государством не удастся, перевозчики рассматривают возможность новой акции 30 сентября.
 
БизнесМировая экономикаЛАТВИЯ
 
 
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