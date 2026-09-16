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В Латвии предложили запретить транзит зерна из России и Белоруссии

В Латвии предложили запретить транзит зерна из России и Белоруссии - 16.09.2026, ПРАЙМ

В Латвии предложили запретить транзит зерна из России и Белоруссии

Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" требует полного запрета транзита сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии через... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T17:45+0300

2026-09-16T17:45+0300

2026-09-16T17:47+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

латвия

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Национал-консервативная партия Латвии "Нацобъединение" требует полного запрета транзита сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии через территорию республики, пишет латвийский новостной портал Press LV. Ранее агентство LETA со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса писало, что латвийское правительство намерено установить пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. "Национальное объединение" внесло в сейм предложение запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. Партия также предлагает запретить хранение таких грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах", - говорится в сообщении. В партии подчеркивают, что запрет транзита необходим как с точки зрения национальной безопасности, так и по экономическим причинам. Рассмотреть инициативу сейму предлагают в срочном порядке. По данным портала, предварительная оценка латвийской ассоциации стивидорных компаний показала, что полный запрет транзита российского зерна может обойтись республике в несколько сотен миллионов евро, так как Латвия является лишь звеном международной цепочки поставок. Собственниками перевозимого зерна могут быть крупные международные трейдеры, в том числе компании из США и других стран, и иски по сорванным контрактам составят сотни миллионов евро. Также следует учитывать недополученные плановые доходы бюджета государства. Ассоциация предлагает перед введением запрета оценить юридические последствия и риски для уже заключенных договоров.

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сельское хозяйство, мировая экономика, латвия, белоруссия, сша