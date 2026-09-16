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Российские роботы уже могут работать на Луне и Марсе, заявила эксперт
Российские роботы уже могут работать на Луне и Марсе, заявила эксперт - 16.09.2026, ПРАЙМ
Российские роботы уже могут работать на Луне и Марсе, заявила эксперт
Российские беспилотные технологические платформы уже могут работать на Луне и Марсе, сказала журналистам президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:36+0300
2026-09-16T14:36+0300
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Российские беспилотные технологические платформы уже могут работать на Луне и Марсе, сказала журналистам президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. "Мы сделали отечественную электронную компонентную базу …, на текущий момент полностью беспилотные технологические платформы, которые могут работать на Луне и на Марсе", - сказала она. Ускова отметила, что за 12 лет в России выстроена полная технологическая цепочка для роботизированных решений. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.
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технологии, россия, бизнес, турция, иран, вьетнам, cognitive technologies
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, ТУРЦИЯ, ИРАН, ВЬЕТНАМ, Cognitive Technologies
Российские роботы уже могут работать на Луне и Марсе, заявила эксперт
Ускова: российские беспилотные платформы уже могут работать на Луне и Марсе
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Российские беспилотные технологические платформы уже могут работать на Луне и Марсе, сказала журналистам президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.
"Мы сделали отечественную электронную компонентную базу …, на текущий момент полностью беспилотные технологические платформы, которые могут работать на Луне и на Марсе", - сказала она.
Ускова отметила, что за 12 лет в России выстроена полная технологическая цепочка для роботизированных решений.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства".
На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.