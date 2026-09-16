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"Полная мобилизация": Макрон выдвинул правительству жесткие требования - 16.09.2026, ПРАЙМ
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"Полная мобилизация": Макрон выдвинул правительству жесткие требования
"Полная мобилизация": Макрон выдвинул правительству жесткие требования - 16.09.2026, ПРАЙМ
"Полная мобилизация": Макрон выдвинул правительству жесткие требования
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для устранения топливного кризиса в стране, заявила в среду официальный... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T20:19+0300
2026-09-16T20:19+0300
мировая экономика
франция
иран
эммануэль макрон
топливо
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ПАРИЖ, 16 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для устранения топливного кризиса в стране, заявила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон. Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр признал, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина – 2,1 евро. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса. "Президент республики попросил у своего правительства полной мобилизации для обеспечения поставок (топлива – ред.), с одной стороны, и для контроля цен, с другой стороны", - сказала Брежон в ходе брифинга. На фоне роста цен на топливо кандидат в президенты Франции от Коммунистической партии Фабьен Руссель в начале сентября призвал к повторению акций "желтых жилетов". Вместе с этим в соцсетях начала распространяться информация о возможной манифестации 17 октября. Позднее телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что французские спецслужбы усилили бдительность после призывов к возобновлению протестов "желтых жилетов".
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мировая экономика, франция, иран, эммануэль макрон, топливо
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Эммануэль Макрон, топливо
20:19 16.09.2026
 
"Полная мобилизация": Макрон выдвинул правительству жесткие требования

Президент Франции Макрон потребовал от правительства устранить топливный кризис

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 16 сен – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства приложить все усилия для устранения топливного кризиса в стране, заявила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр признал, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Стоимость дизтоплива в стране достигла 2,3 евро за литр, а бензина – 2,1 евро. Это в среднем почти на 30% больше, чем до кризиса.
"Президент республики попросил у своего правительства полной мобилизации для обеспечения поставок (топлива – ред.), с одной стороны, и для контроля цен, с другой стороны", - сказала Брежон в ходе брифинга.
На фоне роста цен на топливо кандидат в президенты Франции от Коммунистической партии Фабьен Руссель в начале сентября призвал к повторению акций "желтых жилетов". Вместе с этим в соцсетях начала распространяться информация о возможной манифестации 17 октября.
Позднее телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что французские спецслужбы усилили бдительность после призывов к возобновлению протестов "желтых жилетов".
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНЭммануэль Макронтопливо
 
 
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