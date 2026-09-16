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Матвиенко призвала следить за ценовой политикой на ГСМ для потребителей - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Матвиенко призвала следить за ценовой политикой на ГСМ для потребителей
Матвиенко призвала следить за ценовой политикой на ГСМ для потребителей - 16.09.2026, ПРАЙМ
Матвиенко призвала следить за ценовой политикой на ГСМ для потребителей
Важно следить за ценовой политикой на горюче-смазочные материалы для потребителей, особенно актуально это сейчас для аграриев, сказала спикер Совфеда Валентина... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:42+0300
2026-09-16T17:42+0300
сельское хозяйство
самарская область
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873359591.jpg?1789569740
МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Важно следить за ценовой политикой на горюче-смазочные материалы для потребителей, особенно актуально это сейчас для аграриев, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Глава Совфеда провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона отметил, что в области нет проблем с ГСМ не только для сельхозработников, топливом обеспечены силовые структуры, медицина. Сейчас на заправках и на хранилищах топлива достаточно. "Важно за ценовой политикой следить, особенно для наших аграриев. Очень хорошо, что своевременно приняли меры, стабилизировали... Да, были проблемы, был некоторый ажиотаж, но хорошо, что ситуацию держали, выровняли и сейчас уже она спокойная", - сказала Матвиенко. Она также отметила хорошие результаты работы отечественных сельхозпроизводителей. "Аграрии у нас в стране просто молодцы. Несмотря на катаклизмы погодных условий, несмотря на другие проблемы, урожай в этом году ожидается хороший. Только слова благодарности им и поддержка со стороны органов власти", - сказала Матвиенко.
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сельское хозяйство, самарская область, валентина матвиенко
Сельское хозяйство, Самарская область, Валентина Матвиенко
17:42 16.09.2026
 
Матвиенко призвала следить за ценовой политикой на ГСМ для потребителей

Матвиенко призвала следить за ценовой политикой на ГСМ для потребителей

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Важно следить за ценовой политикой на горюче-смазочные материалы для потребителей, особенно актуально это сейчас для аграриев, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Глава Совфеда провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава региона отметил, что в области нет проблем с ГСМ не только для сельхозработников, топливом обеспечены силовые структуры, медицина. Сейчас на заправках и на хранилищах топлива достаточно.
"Важно за ценовой политикой следить, особенно для наших аграриев. Очень хорошо, что своевременно приняли меры, стабилизировали... Да, были проблемы, был некоторый ажиотаж, но хорошо, что ситуацию держали, выровняли и сейчас уже она спокойная", - сказала Матвиенко.
Она также отметила хорошие результаты работы отечественных сельхозпроизводителей.
"Аграрии у нас в стране просто молодцы. Несмотря на катаклизмы погодных условий, несмотря на другие проблемы, урожай в этом году ожидается хороший. Только слова благодарности им и поддержка со стороны органов власти", - сказала Матвиенко.
 
Сельское хозяйствоСамарская областьВалентина Матвиенко
 
 
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