https://1prime.ru/20260916/mezhevikin-873312654.html

Маркетолог назвал три драйвера, которые толкают спрос на новостройки вверх

Маркетолог назвал три драйвера, которые толкают спрос на новостройки вверх - 16.09.2026, ПРАЙМ

Маркетолог назвал три драйвера, которые толкают спрос на новостройки вверх

Спрос на ипотеку для покупки квартир в новых домах в августе вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом. Доля новостроек в общей структуре выдач, по данным... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T02:02+0300

2026-09-16T02:02+0300

2026-09-16T02:02+0300

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МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Спрос на ипотеку для покупки квартир в новых домах в августе вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом. Доля новостроек в общей структуре выдач, по данным Сбербанка, выросла до 52,3%, увеличившись на 4,7% за месяц. Как рассказал агентству "Прайм" директор по маркетингу OCTOBER GROUP Евгений Межевикин, это не случайный всплеск, а устойчивая тенденция, которая наблюдается в проектах девелоперов.Первый и главный драйвер— семейная ипотека. Ее выдачи в августе прибавили 17,4% к июлю и составили 137,2 миллиарда рублей, впервые превысив половину всех ипотечных выдач по стране. В ряде российских регионов — Астраханской, Ростовской, Калининградской областях, Ставропольском крае — на эту программу приходится от 62% до 73% сделок. Именно она остается основным механизмом поддержки спроса на новые дома."Второй фактор — изменение профиля заемщика. Покупатели выходят на сделки с крупным первоначальным взносом, что делает их более надежными в глазах банков. К июлю средний взнос по рыночной ипотеке достиг 3,82 миллиона рублей — это существенно снижает кредитные риски, - говорит Межевикин. - Отсюда и высокий процент одобрений на первичке даже при ключевой ставке 14%".Третий — перераспределение спроса. Клиенты, которые год назад ориентировались на льготные программы, сегодня переходят на рыночные условия. Этим и объясняется рост выдач на новостройки на 260,7% год к году — самый динамичный сегмент рынка. Частично здесь сказывается и эффект низкой базы: в 2025 году рынок находился в фазе спада.По словам эксперта, рост выдач на новостройки — сигнал, который говорит о зрелости рынка. Покупатель не ждет идеальных условий, он выбирает продукт, который соответствует его запросам. Качественные проекты с продуманными планировками, удачной локацией и современной инфраструктурой находят спрос даже при рыночной ипотеке под 18–19%.Сохранение ключевой ставки на уровне 14% в сентябре было ожидаемым решением. Рынок адаптировался к этому уровню, и сегодняшний рост одобрений — прямое доказательство того, что спрос на первичное жилье не зависит от ставки в той степени, как это было еще год назад.До конца осени средние ставки по ипотеке на новостройки могут закрепиться в диапазоне 17–18%. При снижении ключевой ставки до 12–13%, рыночная ипотека может опуститься ниже 15–16%, что запустит отложенный спрос и сделает новостройки еще более привлекательным выбором.К концу 2026 года цены на новостройки могут вырасти еще в среднем на 10%, при этом динамика будет различаться по регионам и классам жилья. В осенние месяцы спрос на первичном рынке, как правило, активизируется, и оживление покупательской активности станет дополнительным фактором поддержки цен.Рекордные одобрения — это не просто сухая статистика. Это индикатор того, что покупатели доверяют первичному рынку и готовы вкладывать в качественное жилье. Девелоперы с сильным продуктом уже ощущают отдачу. "Однако полноценное восстановление рынка возможно только при снижении ключевой ставки до 10–11%, когда рыночные ставки по ипотеке опустятся еще ниже", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, недвижимость, бизнес, ипотека, банки