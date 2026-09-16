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В МИД назвали цель новых санкций США против Кубы
В МИД назвали цель новых санкций США против Кубы - 16.09.2026, ПРАЙМ
В МИД назвали цель новых санкций США против Кубы
Новые односторонние санкции США против Кубы призваны максимально осложнить работу местных и зарубежных компаний на острове и усугубить экономическую ситуацию в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T07:16+0300
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ГАВАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Новые односторонние санкции США против Кубы призваны максимально осложнить работу местных и зарубежных компаний на острове и усугубить экономическую ситуацию в стране, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России на Кубе Сергей Пархоменко.
Минфин США 3 сентября ввел санкции против внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, Внешнеторгового банка Кубы, торгового подразделения государственной нефтяной компании Comercial Cupet, а также ряда компаний нефтяной и горнодобывающей отраслей. В августе под американские ограничения также попали трое руководителей Кубинского института дружбы с народами и девять организаций.
"Задача курса остается прежней - максимально усложнить деятельность местных и зарубежных компаний на острове, конечная цель - ухудшение экономической ситуации и провоцирование социального взрыва", - сказал Пархоменко.
Применяемые Вашингтоном односторонние ограничения являются незаконными, подчеркнул дипломат.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья ранее заявлял, что американские меры направлены на преднамеренное нанесение ущерба экономике страны и препятствуют обеспечению населения базовыми услугами. По его словам, санкции, в частности, затрудняют доставку на остров продовольствия, лекарств и медицинских изделий.
Лидеры стран БРИКС в принятой 12 сентября декларации заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
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В МИД назвали цель новых санкций США против Кубы
Поверенный Пархоменко: санкции США против Кубы призваны усугубить экономическую ситуацию
ГАВАНА, 16 сен - ПРАЙМ. Новые односторонние санкции США против Кубы призваны максимально осложнить работу местных и зарубежных компаний на острове и усугубить экономическую ситуацию в стране, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России на Кубе Сергей Пархоменко.
Минфин США 3 сентября ввел санкции против внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, Внешнеторгового банка Кубы, торгового подразделения государственной нефтяной компании Comercial Cupet, а также ряда компаний нефтяной и горнодобывающей отраслей. В августе под американские ограничения также попали трое руководителей Кубинского института дружбы с народами и девять организаций.
"Задача курса остается прежней - максимально усложнить деятельность местных и зарубежных компаний на острове, конечная цель - ухудшение экономической ситуации и провоцирование социального взрыва", - сказал Пархоменко.
Применяемые Вашингтоном односторонние ограничения являются незаконными, подчеркнул дипломат.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья ранее заявлял, что американские меры направлены на преднамеренное нанесение ущерба экономике страны и препятствуют обеспечению населения базовыми услугами. По его словам, санкции, в частности, затрудняют доставку на остров продовольствия, лекарств и медицинских изделий.
Лидеры стран БРИКС в принятой 12 сентября декларации заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.