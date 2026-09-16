https://1prime.ru/20260916/minenergo-873348540.html
Минэнерго допустило корректировку ограничений на экспорт топлива
Минэнерго допустило корректировку ограничений на экспорт топлива - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго допустило корректировку ограничений на экспорт топлива
Минэнерго России допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщили РИА Новости в... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T13:05+0300
2026-09-16T13:05+0300
2026-09-16T13:05+0300
россия
александр новак
ведомости
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Параметры экспортных ограничений регулярно оцениваются в зависимости от ситуации на внутреннем рынке. При формировании достаточных объемов предложения и стабилизации ситуации действующие ограничения могут быть скорректированы", - говорится в сообщении.
Правительство РФ разрешило продлить действующий до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей до конца октября, сообщила ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с результатами совещания у вице-премьер в РФ Александра Новака, прошедшего 14 сентября.
В пресс-службе Минэнерго РФ пояснили, что решения в отношении экспортных ограничений принимаются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов России, объемов производства и запасов, а также динамики спроса.
Также представитель министерства подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка РФ в полном объеме и стабильность топливного рынка.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило до 31 января 2027 года экспорт бензина - для производителей и непроизводителей, а также газойлей, дизельного и судового топлива - для непроизводителей. Кроме того, были предоставлены налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак, ведомости
РОССИЯ, Александр Новак, Ведомости
Минэнерго допустило корректировку ограничений на экспорт топлива
Минэнерго допустило корректировку ограничений на экспорт топлива при стабилизации ситуации
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России допускает корректировку ограничений на экспорт топлива из страны при стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Параметры экспортных ограничений регулярно оцениваются в зависимости от ситуации на внутреннем рынке. При формировании достаточных объемов предложения и стабилизации ситуации действующие ограничения могут быть скорректированы", - говорится в сообщении.
Правительство РФ разрешило продлить действующий до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей до конца октября, сообщила ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с результатами совещания у вице-премьер в РФ Александра Новака, прошедшего 14 сентября.
В пресс-службе Минэнерго РФ пояснили, что решения в отношении экспортных ограничений принимаются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов России, объемов производства и запасов, а также динамики спроса.
Также представитель министерства подчеркнул, что приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка РФ в полном объеме и стабильность топливного рынка.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило до 31 января 2027 года экспорт бензина - для производителей и непроизводителей, а также газойлей, дизельного и судового топлива - для непроизводителей. Кроме того, были предоставлены налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.