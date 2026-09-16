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Минфин разместил ОФЗ на 116,7 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 116,7 миллиарда рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 116,7 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года -... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:33+0300

2026-09-16T14:33+0300

2026-09-16T14:37+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года - на 116,742 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 131,767 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 86,5894% от номинала, средневзвешенная цена - 86,6591% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,31% годовых, средневзвешенная доходность - 16,3% годовых. Выручка от размещения – 107,085 миллиарда рублей. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

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