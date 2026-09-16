https://1prime.ru/20260916/minfin-873358743.html
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 22,8 млрд рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 22,8 млрд рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 22,8 млрд рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года - на... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T17:14+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года - на 22,829 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 40,388 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 52,1494% от номинала, средневзвешенная цена - 52,1665% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,31% годовых, средневзвешенная доходность - 16% годовых. Выручка от размещения - 12,38 миллиарда рублей.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе в среду Минфин предложил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
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Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 22,8 млрд рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 22,829 миллиарда рублей
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года - на 22,829 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 40,388 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 52,1494% от номинала, средневзвешенная цена - 52,1665% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,31% годовых, средневзвешенная доходность - 16% годовых. Выручка от размещения - 12,38 миллиарда рублей.
"Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство.
На предыдущем аукционе в среду Минфин предложил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.