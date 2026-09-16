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Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 3,7 миллиарда рублей
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 3,7 миллиарда рублей - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 3,7 миллиарда рублей
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 3,7 миллиарда рублей,... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T18:15+0300
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщил Минфин в своем канале в "Максе".
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 3,7 млрд руб. (эквивалент 44,1 миллиона долларов США)", сообщило министерство.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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Финансы, РОССИЯ, США, Минфин, Минфин РФ, НРД
Минфин выплатил купон по выпуску евробондов на 3,7 миллиарда рублей
Минфин выплатил в рублях купон по выпуску суверенных евробондов на 3,7 млрд рублей
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2043 году, номинированных в долларах, на сумму 3,7 миллиарда рублей, сообщил Минфин в своем канале в "Максе".
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 3,7 млрд руб. (эквивалент 44,1 миллиона долларов США)", сообщило министерство.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.