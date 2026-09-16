https://1prime.ru/20260916/minpromtorg-873353762.html
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования
Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:55+0300
2026-09-16T14:55+0300
2026-09-16T14:55+0300
бизнес
россия
арктика
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873353762.jpg?1789559726
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.
"По итогам 2025 года доля российского нефтегазового оборудования составила 80% и к концу текущего года мы рассчитываем выйти на плюс 2 процентных пункта, демонстрируя стабильный и уверенный рост", - сказал министр в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
Он добавил, что по итогам первого полугодия доля российского оборудования в области нефтегаза сохраняется на уровне 80%, около 300 миллиардов рублей.
"Мы ожидаем увеличение объема рынка нефтегазового машиностроения в Российской Федерации ввиду того, что компании зачастую закупают оборудование к концу года. Это обусловлено спецификой проектов по разработке месторождений в Арктике и Сибири, где ключевой этап поставки оборудования и материалов начинается с открытием зимних дорог, и соответственно, закупки, аккумуляция оборудования на складах и отгрузки массово происходят во втором полугодии, чтоб успеть во время сезонного логистического окна", - подчеркнул министр.
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, арктика, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования к концу года до 82%
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.
"По итогам 2025 года доля российского нефтегазового оборудования составила 80% и к концу текущего года мы рассчитываем выйти на плюс 2 процентных пункта, демонстрируя стабильный и уверенный рост", - сказал министр в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
Он добавил, что по итогам первого полугодия доля российского оборудования в области нефтегаза сохраняется на уровне 80%, около 300 миллиардов рублей.
"Мы ожидаем увеличение объема рынка нефтегазового машиностроения в Российской Федерации ввиду того, что компании зачастую закупают оборудование к концу года. Это обусловлено спецификой проектов по разработке месторождений в Арктике и Сибири, где ключевой этап поставки оборудования и материалов начинается с открытием зимних дорог, и соответственно, закупки, аккумуляция оборудования на складах и отгрузки массово происходят во втором полугодии, чтоб успеть во время сезонного логистического окна", - подчеркнул министр.