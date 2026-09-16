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Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования

Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования

Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T14:55+0300

2026-09-16T14:55+0300

2026-09-16T14:55+0300

бизнес

россия

арктика

антон алиханов

минпромторг

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов. "По итогам 2025 года доля российского нефтегазового оборудования составила 80% и к концу текущего года мы рассчитываем выйти на плюс 2 процентных пункта, демонстрируя стабильный и уверенный рост", - сказал министр в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума. Он добавил, что по итогам первого полугодия доля российского оборудования в области нефтегаза сохраняется на уровне 80%, около 300 миллиардов рублей. "Мы ожидаем увеличение объема рынка нефтегазового машиностроения в Российской Федерации ввиду того, что компании зачастую закупают оборудование к концу года. Это обусловлено спецификой проектов по разработке месторождений в Арктике и Сибири, где ключевой этап поставки оборудования и материалов начинается с открытием зимних дорог, и соответственно, закупки, аккумуляция оборудования на складах и отгрузки массово происходят во втором полугодии, чтоб успеть во время сезонного логистического окна", - подчеркнул министр.

арктика

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бизнес, россия, арктика, антон алиханов, минпромторг