Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260916/minpromtorg-873353762.html
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования
Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T14:55+0300
2026-09-16T14:55+0300
бизнес
россия
арктика
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873353762.jpg?1789559726
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов. "По итогам 2025 года доля российского нефтегазового оборудования составила 80% и к концу текущего года мы рассчитываем выйти на плюс 2 процентных пункта, демонстрируя стабильный и уверенный рост", - сказал министр в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума. Он добавил, что по итогам первого полугодия доля российского оборудования в области нефтегаза сохраняется на уровне 80%, около 300 миллиардов рублей. "Мы ожидаем увеличение объема рынка нефтегазового машиностроения в Российской Федерации ввиду того, что компании зачастую закупают оборудование к концу года. Это обусловлено спецификой проектов по разработке месторождений в Арктике и Сибири, где ключевой этап поставки оборудования и материалов начинается с открытием зимних дорог, и соответственно, закупки, аккумуляция оборудования на складах и отгрузки массово происходят во втором полугодии, чтоб успеть во время сезонного логистического окна", - подчеркнул министр.
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, арктика, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Антон Алиханов, Минпромторг
14:55 16.09.2026
 
Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования

Минпромторг ожидает роста доли российского нефтегазового оборудования к концу года до 82%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает роста доли отечественного нефтегазового оборудования на рынке страны к концу года до 82%, рассказал журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов.
"По итогам 2025 года доля российского нефтегазового оборудования составила 80% и к концу текущего года мы рассчитываем выйти на плюс 2 процентных пункта, демонстрируя стабильный и уверенный рост", - сказал министр в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума.
Он добавил, что по итогам первого полугодия доля российского оборудования в области нефтегаза сохраняется на уровне 80%, около 300 миллиардов рублей.
"Мы ожидаем увеличение объема рынка нефтегазового машиностроения в Российской Федерации ввиду того, что компании зачастую закупают оборудование к концу года. Это обусловлено спецификой проектов по разработке месторождений в Арктике и Сибири, где ключевой этап поставки оборудования и материалов начинается с открытием зимних дорог, и соответственно, закупки, аккумуляция оборудования на складах и отгрузки массово происходят во втором полугодии, чтоб успеть во время сезонного логистического окна", - подчеркнул министр.
 
БизнесРОССИЯАРКТИКААнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала