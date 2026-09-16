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Минпромторг может расширить нацрежим в нефтегазовом секторе промышленности - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг может расширить нацрежим в нефтегазовом секторе промышленности
Минпромторг может расширить нацрежим в нефтегазовом секторе промышленности - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг может расширить нацрежим в нефтегазовом секторе промышленности
Минпромторг России рассматривает возможность распространить национальный режим на технологические процессы в нефтегазовом секторе промышленности, сообщил... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:31+0300
2026-09-16T15:31+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность распространить национальный режим на технологические процессы в нефтегазовом секторе промышленности, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов. Министр в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума прокомментировал планы о расширении национального режима в нефтегазовом оборудовании. "На технологические процессы в целом. То есть у нас зачастую оборудование-то мы локализовали. А технология - по лицензии, либо еще как-то нам передается, и мы не всегда владеем технологией до конца, то есть она нам передана, обычно по лицензионным договорам. Поэтому своя линия разработки подразумевает наличие и собственной технологии и ее IP-части, которая, собственно, принадлежит российским юрлицам и разработана российскими институтами", - сказал он. Алиханов привел в пример разработку в области недр. Так, подобные работы должны сопровождаться определенным набором требований относительно спроса на российские решения: машиностроительные, технологические, цифрового программного обеспечения и другие. При этом, по словам министра, необходимо обеспечить качество российских решений на всех уровнях поставки, чтобы готовые изделия локализовывались в стране и не теряли позиций по своим характеристикам.
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192
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
15:31 16.09.2026
 
Минпромторг может расширить нацрежим в нефтегазовом секторе промышленности

Минпромторг рассматривает возможность расширения нацрежима в нефтегазовом секторе

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России рассматривает возможность распространить национальный режим на технологические процессы в нефтегазовом секторе промышленности, сообщил журналистам глава ведомства Антон Алиханов.
Министр в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума прокомментировал планы о расширении национального режима в нефтегазовом оборудовании.
"На технологические процессы в целом. То есть у нас зачастую оборудование-то мы локализовали. А технология - по лицензии, либо еще как-то нам передается, и мы не всегда владеем технологией до конца, то есть она нам передана, обычно по лицензионным договорам. Поэтому своя линия разработки подразумевает наличие и собственной технологии и ее IP-части, которая, собственно, принадлежит российским юрлицам и разработана российскими институтами", - сказал он.
Алиханов привел в пример разработку в области недр. Так, подобные работы должны сопровождаться определенным набором требований относительно спроса на российские решения: машиностроительные, технологические, цифрового программного обеспечения и другие.
При этом, по словам министра, необходимо обеспечить качество российских решений на всех уровнях поставки, чтобы готовые изделия локализовывались в стране и не теряли позиций по своим характеристикам.
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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