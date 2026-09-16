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Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования
Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования
Минпромторг России готов предоставить меры поддержки для экспорта отечественных технологий в области нефтегазового оборудования, рассказал журналист глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-16T15:31+0300
2026-09-16T15:31+0300
бизнес
антон алиханов
минпромторг
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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России готов предоставить меры поддержки для экспорта отечественных технологий в области нефтегазового оборудования, рассказал журналист глава министерства Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума. "Мы свои меры поддержки в части экспорта, наверное, тоже будем под это подстраивать, имея в виду не только поддержку товарного экспорта, но и поддержку технологического, потому что продается как оборудование, так и технология, собственно, для добычи, переработки, доставки", - сказал министр о поддержке экспорта в сфере нефтегазового оборудования. Он подчеркнул, что иностранным партнерам интересны больше комплексные решения, чем оборудование. Таким образом, нужен большой "национальный чемпион" для сопровождения дочерних или партнерских компаний нефтесервисного бизнеса. "Поэтому будем, наверное, все-таки думать о каком-то укрупнении, о котором сегодня, кстати, сами нефтесервисники говорили, о консолидации. И очевидно, что сами добывающие компании в России должны нам помочь и продвигать этот процесс за рубежом", - подчеркнул Алиханов.
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бизнес, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Антон Алиханов, Минпромторг
15:31 16.09.2026
 
Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования

Алиханов: Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России готов предоставить меры поддержки для экспорта отечественных технологий в области нефтегазового оборудования, рассказал журналист глава министерства Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума.
"Мы свои меры поддержки в части экспорта, наверное, тоже будем под это подстраивать, имея в виду не только поддержку товарного экспорта, но и поддержку технологического, потому что продается как оборудование, так и технология, собственно, для добычи, переработки, доставки", - сказал министр о поддержке экспорта в сфере нефтегазового оборудования.
Он подчеркнул, что иностранным партнерам интересны больше комплексные решения, чем оборудование. Таким образом, нужен большой "национальный чемпион" для сопровождения дочерних или партнерских компаний нефтесервисного бизнеса.
"Поэтому будем, наверное, все-таки думать о каком-то укрупнении, о котором сегодня, кстати, сами нефтесервисники говорили, о консолидации. И очевидно, что сами добывающие компании в России должны нам помочь и продвигать этот процесс за рубежом", - подчеркнул Алиханов.
 
БизнесАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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