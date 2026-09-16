https://1prime.ru/20260916/minpromtorg-873356271.html

Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования

Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования - 16.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг готов поддержать экспорт нефтегазового оборудования

Минпромторг России готов предоставить меры поддержки для экспорта отечественных технологий в области нефтегазового оборудования, рассказал журналист глава... | 16.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-16T15:31+0300

2026-09-16T15:31+0300

2026-09-16T15:31+0300

бизнес

антон алиханов

минпромторг

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ТЮМЕНЬ, 16 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России готов предоставить меры поддержки для экспорта отечественных технологий в области нефтегазового оборудования, рассказал журналист глава министерства Антон Алиханов в кулуарах международного промышленно-энергетического форума. "Мы свои меры поддержки в части экспорта, наверное, тоже будем под это подстраивать, имея в виду не только поддержку товарного экспорта, но и поддержку технологического, потому что продается как оборудование, так и технология, собственно, для добычи, переработки, доставки", - сказал министр о поддержке экспорта в сфере нефтегазового оборудования. Он подчеркнул, что иностранным партнерам интересны больше комплексные решения, чем оборудование. Таким образом, нужен большой "национальный чемпион" для сопровождения дочерних или партнерских компаний нефтесервисного бизнеса. "Поэтому будем, наверное, все-таки думать о каком-то укрупнении, о котором сегодня, кстати, сами нефтесервисники говорили, о консолидации. И очевидно, что сами добывающие компании в России должны нам помочь и продвигать этот процесс за рубежом", - подчеркнул Алиханов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, антон алиханов, минпромторг